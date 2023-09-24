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Трубин вытянул пенальти в игре за "Бенфику" против "Портимоненсе": видео безумного сейва

24 сентября 2023 22:00
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Трубин вытянул пенальти в игре за "Бенфику" против "Портимоненсе": видео безумного сейва
Роджер Шмидт и Анатолий Трубин. Фото: Twitter/BrunoFrancisc89
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин снова вышел в основном составе португальской "Бенфики". Отстоять встречу на ноль не получилось, но он помог своей команде победить.

Видео отраженного Трубиным пенальти — в материале Новини.LIVE.

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В первом тайме соперник ни разу не попал в створ ворот и Анатолия работой не нагружал. "Бенфика" в это время забила дважды. Отличились Ба и Муса.

На 56-й минуте игрок "Портимоненсе" Варела забил украинцу с острого угла. А еще через 4 минуты у хозяев был шанс сравнять счет с пенальти.

Трубин вдохновляет партнеров

Но Трубин сумел удивительно спасти свою команду и вытащил мяч с левого угла после удара бразильца Рилдо.

Этот момент вдохновил "орлов" на еще один гол на 66-й минуте. Из паса Рафы Силвы отличился Давид Нереш. А сам Трубин от аналитичного сайта Whoscored получил высокий балл 7,7.

В итоге победа на выезде со счётом 3:1. "Бенфика" идет на второй позиции, отставание от "Порту" в одно очко.

Напомним, мадридский "Реал" первым в мире спорта добился невероятного результата: что произошло.

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