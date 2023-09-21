Трубін отримав оцінки за "нокаут" і два пропущені м'ячі в Лізі чемпіонів

Сейв Анатолія Трубіна. Фото: REUTERS/Pedro Nunes

У першому турі групового етапу Ліги чемпіонів португальська "Бенфіка" вдома програла австрійському "Зальцбурзі". У складі орлів на поле вийшов український голкіпер Анатолій Трубін.

Для голкіпера це був дебютний матч у Лізі чемпіонів у складі "Бенфіки", повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Матч завершився з рахунком 0:2 на користь "Зальцбурга". Португальці в першому таймі опинилися у меншості після вилучення Антоніу Сілві. Після цього у австрійців Шиміч забив із пенальті у першому таймі, а у другому Глух встановив остаточний рахунок.

Оцінки Анатолія Трубіна

Для Трубіна матч розпочався з конфузу, оскільки після подачі гостей Анатолій виніс рукою не м'яч, а голову свого суперника. Суддя миттєво дав жовту картку та призначив пенальті.

Потім Карім Конате з 11 метрів не влучив у ворота, чим також врятував репутацію Трубіна.

Портал статистики WhoScored поставив Трубіну оцінку 5,9. При цьому українець не став найгіршим гравцем матчу. Вилучений з поля Сілва отримав — 5,1.

Також на 5,9 оцінили Давида Нереса та форварда австрійців Конате.

Оцінки WhoScored за матч "Бенфіка" — "Зальцбург". Фото: скріншот

За матч Трубін зробив три сейви, 42 торкання м'яча, віддав 23 точні передачі з 29 (79%) і тричі вибив м'яч.

Нагадаємо, Циганков зацікавив відомий клуб: коли може відбутися трансфер.

Збірна України отримала дискваліфікацію: за що покарали.

Лунін вирішив, де продовжить кар'єру: настав час прощатися з "Реалом".

Суркіс розповів, що чекає на "Динамо" в майбутньому.

Холанд може піти з "Манчестер Сіті": готується трансферний рекорд.

Талант "Динамо" не хоче затримуватись в Україні: куди хоче перейти.