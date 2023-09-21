Трубін отримав оцінки за "нокаут" і два пропущені м'ячі в Лізі чемпіонів
У першому турі групового етапу Ліги чемпіонів португальська "Бенфіка" вдома програла австрійському "Зальцбурзі". У складі орлів на поле вийшов український голкіпер Анатолій Трубін.
Для голкіпера це був дебютний матч у Лізі чемпіонів у складі "Бенфіки", повідомив портал Новини.LIVE.
Матч завершився з рахунком 0:2 на користь "Зальцбурга". Португальці в першому таймі опинилися у меншості після вилучення Антоніу Сілві. Після цього у австрійців Шиміч забив із пенальті у першому таймі, а у другому Глух встановив остаточний рахунок.
Оцінки Анатолія Трубіна
Для Трубіна матч розпочався з конфузу, оскільки після подачі гостей Анатолій виніс рукою не м'яч, а голову свого суперника. Суддя миттєво дав жовту картку та призначив пенальті.
Потім Карім Конате з 11 метрів не влучив у ворота, чим також врятував репутацію Трубіна.
Портал статистики WhoScored поставив Трубіну оцінку 5,9. При цьому українець не став найгіршим гравцем матчу. Вилучений з поля Сілва отримав — 5,1.
Також на 5,9 оцінили Давида Нереса та форварда австрійців Конате.
За матч Трубін зробив три сейви, 42 торкання м'яча, віддав 23 точні передачі з 29 (79%) і тричі вибив м'яч.
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