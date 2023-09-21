Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Трубин получил оценки за "нокаут" и два пропущенных мяча в Лиге чемпионов arrow

Трубин получил оценки за "нокаут" и два пропущенных мяча в Лиге чемпионов

21 сентября 2023 11:40
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Трубин получил оценки за "нокаут" и два пропущенных мяча в Лиге чемпионов
Сейв Анатолия Трубина. Фото: REUTERS/Pedro Nunes
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов португальская "Бенфика" дома проиграла австрийскому "Зальцбургу". В составе "орлов" на поле вышел украинский голкипер Анатолий Трубин.

Для вратаря это был дебютный матч в Лиге чемпионов в составе "Бенфики", сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Матч завершился со счетом 0:2 в пользу "Зальцбурга". Португальцы в первом тайме оказались в меньшинстве после удаления Антониу Силве. Затем у австрийцев Шимич забил с пенальти в первом тайме, а во втором Глух установил окончательный счет.

Оценки Анатолия Трубина

Для Трубина матч начался с конфуза, поскольку после подачи гостей Анатолий рукой вынес не мяч, а голову своего соперника. Судья мгновенно дал желтую карточку и назначил пенальти.

Затем Карим Конате с 11 метров не попал по воротам, чем также спас репутацию Трубина.

Портал статистики WhoScored поставил Трубину оценку 5,9. При этом украинец не стал худшим игроком матча. Удаленный с поля Силва получил — 5,1.

Также на 5,9 оценили Давида Нереса и форварда австрийцев Конате.

Анатолий Трубин
Оценки WhoScored за матч "Бенфика" — "Зальцбург". Фото: скриншот

За матч Трубин сделал три сейва, 42 касания мяча, отдал 23 точные передачи из 29 (79%) и трижды выбил мяч.

Напомним, Цыганков заинтересовал известный клуб: когда может состояться трансфер. 

Сборная Украины получила дисквалификацию: за что наказали. 

Лунин решил, где продолжит карьеру: пора прощаться с "Реалом". 

Суркис рассказал, что ждет "Динамо" в будущем. 

Холанд может уйти из "Манчестер Сити": готовится трансферный рекорд. 

Талант "Динамо" не хочет задерживаться в Украине: куда хочет перейти. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Выборы во время войны: станут ли ветераны политическими инвестициями депутатов

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз