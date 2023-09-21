Трубин получил оценки за "нокаут" и два пропущенных мяча в Лиге чемпионов

Сейв Анатолия Трубина. Фото: REUTERS/Pedro Nunes

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов португальская "Бенфика" дома проиграла австрийскому "Зальцбургу". В составе "орлов" на поле вышел украинский голкипер Анатолий Трубин.

Для вратаря это был дебютный матч в Лиге чемпионов в составе "Бенфики", сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Матч завершился со счетом 0:2 в пользу "Зальцбурга". Португальцы в первом тайме оказались в меньшинстве после удаления Антониу Силве. Затем у австрийцев Шимич забил с пенальти в первом тайме, а во втором Глух установил окончательный счет.

Оценки Анатолия Трубина

Для Трубина матч начался с конфуза, поскольку после подачи гостей Анатолий рукой вынес не мяч, а голову своего соперника. Судья мгновенно дал желтую карточку и назначил пенальти.

Затем Карим Конате с 11 метров не попал по воротам, чем также спас репутацию Трубина.

Портал статистики WhoScored поставил Трубину оценку 5,9. При этом украинец не стал худшим игроком матча. Удаленный с поля Силва получил — 5,1.

Также на 5,9 оценили Давида Нереса и форварда австрийцев Конате.

Оценки WhoScored за матч "Бенфика" — "Зальцбург". Фото: скриншот

За матч Трубин сделал три сейва, 42 касания мяча, отдал 23 точные передачи из 29 (79%) и трижды выбил мяч.

Напомним, Цыганков заинтересовал известный клуб: когда может состояться трансфер.

Сборная Украины получила дисквалификацию: за что наказали.

Лунин решил, где продолжит карьеру: пора прощаться с "Реалом".

Суркис рассказал, что ждет "Динамо" в будущем.

Холанд может уйти из "Манчестер Сити": готовится трансферный рекорд.

Талант "Динамо" не хочет задерживаться в Украине: куда хочет перейти.