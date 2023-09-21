"Бенфика" проиграла в ЛЧ: Трубин нокаутировал соперника и "привез" пенальти

Анатолий Трубин спас ворота "Бенфики". Фото: REUTERS/Pedro Nunes

За португальскую "Бенфику" в Лиге чемпионов дебютировал украинский голкипер Анатолий Трубин. Соперником лиссабонцев в первом туре группового этапа стал австрийский "Зальцбург".

К удивлению всего "стадиона", гости победили "Бенфику" со счетом 2:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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Нокаут от Трубина

Для голкипера сборной Украины матч начался не лучшим образом, поскольку после подачи гостей со стандарта Анатолий перепутал мяч с головой соперника и попал по ней. В результате Трубин получил желтую и пенальти в свои ворота. Повезло, что Карим Конате с 11 метров не попал по воротам.

На 13-й минуте за игру рукой в своей штрафной получил красную карточку Антониу Силва. На этот раз с пенальти бил Роко Шимич и он обыграл Трубина.

Во втором тайме "Зальцбург" снова забил. Потеря мяча от защитника "Бенфики" стоила португальцам выхода один на один — в этом эпизоде Трубин был бессилен.

"Бенфика" — "Зальцбург" — 0:2

Голы: Шимич, 15, Глух, 51.

"Бенфика": Трубин — Эурснес, Отаменди, Антониу Силва, Ба — Невеш, Кекчю (Шикинью, 72) — Ди Мария (Нерес, 72), Рафа Силва (Говея, 84), Жуан Мариу (Морато, 16) — Муса (Тенгстедт) 84).

Главный тренер: Роджер Шмідт.

"Зальцбург": Шлагер — Терзич, Павлович (Пентковски, 89), Байду (Соле, 71), Дедич — Кьергор, Глух (Сучич, 71), Гурна-Дуат, Бидструп — Шимич (Ратков, 71), Конате (Койта, 59).

Главный тренер: Герхард Штрубер.

Предупреждения: Трубин, Рафа Силва, Отмаэнди — Гурна-Дуат, Байду, Шимич, Койта.

Удаление: Антониу Силва, 13.

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