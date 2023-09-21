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"Бенфіка" програла в ЛЧ: Трубін нокаутував суперника і "привіз" пенальті

21 вересня 2023 08:21
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Агабекян Карен
редактор
"Бенфіка" програла в ЛЧ: Трубін нокаутував суперника і "привіз" пенальті
Анатолій Трубін врятував ворота "Бенфіки" Фото: REUTERS/Pedro Nunes
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

За португальську "Бенфіку" у Лізі чемпіонів дебютував український голкіпер Анатолій Трубін. Суперником лісабонців у першому турі групового етапу став австрійський "Зальцбург".

На превеликий подив всього "стадіону", гості перемогли "Бенфіку" з рахунком 2:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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Нокаут від Трубіна

Для голкіпера збірної України матч розпочався не найкращим чином, оскільки після подачі гостей зі стандарту Анатолій переплутав м'яч із головою суперника та влучив по ній. В результаті Трубін отримав жовту картку та пенальті у свої ворота. Пощастило, що Карім Конате з 11 метрів не влучив у ворота.

На 13-й хвилині за гру рукою у своєму штрафному майданчику отримав червону картку Антоніу Сілва. Цього разу з пенальті бив Роко Шиміч і він обіграв Трубіна.

У другому таймі "Зальцбург" знову забив. Втрата м'яча від захисника "Бенфіки" коштувала португальцям виходу віч-на-віч — у цьому епізоді Трубін був безсилий.

"Бенфіка" — "Зальцбург" — 0:2

Голи: Шимич, 15, Глух, 51.

"Бенфіка": Трубін — Еурснес, Отаменді, Антоніу Сілва, Ба — Невеш, Кекчю (Шикинью, 72) — Ді Марія (Нерес, 72), Рафа Сілва (Говея, 84), Жуан Маріу (Морато, 16) — Муса (Тенгстедт, 84).

Головний тренер Роджер Шмідт.

"Зальцбург": Шлагер — Терзич, Павлович (Пентковський, 89), Байду (Соле, 71), Дедіч — К'єргор, Глух (Сучич, 71), Гурна-Дуат, Бідструп — Шимич (Ратков, 71), Конате (Койта, 59).

Головний тренер Герхард Штрубер.

Попередження: Трубін, Рафа Сілва, Отмаенді — Гурна-Дуат, Байду, Шимич, Койта.

Вилучення: Антоніу Сілва, 13.

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