Зинченко помог "Арсеналу" разгромить свою бывшую команду в ЛЧ

Александр Зинченко в матче с ПСВ. Фото: Reuters/Paul Childs

В стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов лондонский "Арсенал" сыграл против нидерландского ПСВ. "Канониры" отметили свое возвращение в ЛЧ разгромом соперника.

"Арсенал" выиграл у ПСВ со счетом 4:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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Зинченко и Ко не заметили ПСВ

"Арсенал" смог обеспечить себе уверенную победу еще в первом тайме. Уже на 8-й минуте Букайо Сака открыл счет. Для звездного вингера этот гол стал первым в ЛЧ. К тому же, "канониры" впервые забили в турнире за 2388 дней — 7 марта 2017 года Тео Уолкотт отметился голом в матче 1/8 финала ЛЧ против "Баварии" (1:5).

На 20-й минуте второй мяч забил Леандро Троссар. Под конец тайма счет разгромным сделал Габриэль Жезус, для которого этот 21 гол в ЛЧ.

Когда результат был сделан Микель Артета начал менять лидеров команды. Те же Александр Зинченкл и Троссар ушли с поля на 58-й минуте, а Сака и Жезус на 69-й.

На 71-й минуте "Арсеналу" удалось увеличить преимущество, когда свой первый гол в ЛЧ забил Мартин Эдегор — 4:0.

"Арсенал" — ПСВ — 4:0

Голы: Сака, 8, Троссар, 20, Жезус, 38, Эдегор, 71.

"Арсенал": Рая — Зинченко (Томиясу, 58), Магальяйнс, Салиба, Уайт — Гаверц, Райс (Жоржинья, 76), Эдегор — Троссар (Нельсон, 58), Сака (Вийра, 69), Жезус (Смит-Роу, 69).

Главный тренер: Микель Артета.

"ПСВ": Бенитес — Дест, Боскальи, Белла-Кочап (Рамальо, 76), Тезе - Веерман, Схутен — Сайбари (Тилльман, 66) — Ланг (Вертессен, 77), Бакайоко (Лосано, 66), Де Йонг (Пепи, 96).

Главный тренер: Петер Бош.

Предупреждение: Уайт — Боскальи, Тилльман, Схутен.

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