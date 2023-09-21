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Зінченко допоміг "Арсеналу" розгромити свою колишню команду в ЛЧ

21 вересня 2023 07:45
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Агабекян Карен
редактор
Зінченко допоміг "Арсеналу" розгромити свою колишню команду в ЛЧ
Олександр Зінченко у матчі з ПСВ. Фото: Reuters/Paul Childs
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У стартовому турі групового етапу Ліги чемпіонів лондонський "Арсенал" зіграв проти нідерландського ПСВ. "Каноніри" відзначили своє повернення до ЛЧ розгромом суперника.

"Арсенал" виграв у ПСВ із рахунком 4:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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У групі B разом з англійським "Арсеналом" та нідерландським ПСВ також грають іспанська "Севілья" та французький "Ланс".

 

 

Зінченко та Ко не помітили ПСВ

"Арсенал" зміг забезпечити собі упевнену перемогу ще у першому таймі. Вже на 8-й хвилині Букайо Сака відкрив рахунок. Для зіркового вінгера цей гол став першим у ЛЧ. До того ж, "каноніри" вперше забили у турнірі за 2388 днів — 7 березня 2017 року Тео Уолкотт відзначився голом у матчі 1/8 фіналу ЛЧ проти "Баварії" (1:5).

На 20-й хвилині другий м'яч забив Леандро Троссар. Під кінець тайму рахунок розгромним зробив Габріель Жезус, для якого цей 21 гол у ЛЧ.

Коли результат був зроблений Мікель Артета, почав змінювати лідерів команди. Ті ж Олександр Зінченко та Троссар пішли з поля на 58-й хвилині, а Сака та Жезус на 69-й хвилині.

На 71-й хвилині "Арсеналу" вдалося збільшити перевагу, коли свій перший гол у ЛЧ забив Мартін Едегор — 4:0.

"Арсенал" — ПСВ — 4:0

Голи: Сака, 8, Троссар, 20, Жезус, 38, Едегор, 71.

"Арсенал": Рая — Зінченко (Томіясу, 58), Магальяйнс, Саліба, Уайт — Гаверц, Райс (Жоржинья, 76), Едегор — Троссар (Нельсон, 58), Сака (Війра, 69), Жезус (Сміт-Роу, 69).

Головний тренер: Мікель Артета.

"ПСВ": Бенітес — Дест, Боскальї, Белла-Кочап (Рамальо, 76), Тезе — Веєрман, Схутен — Сайбарі (Тілльман, 66) — Ланг (Вертессен, 77), Бакайоко (Лосано, 66), Де Йонг (Пепі) 96).

Головний тренер Петер Бош.

Попередження: Уайт — Боскальї, Тілльман, Схутен.

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