Невероятный гол вратаря в Лиге чемпионов: "Лацио" спас матч с "Атлетико"

Вратарь "Лацио" Иван Проведель. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов "Лацио" и мадридский "Атлетико" сыграли вничью. Римлянам удалось сравнять счет лишь в добавленное время благодаря настоящему подвигу своего голкипера.

Сделал его страж ворот "Лацио" Иван Проведель, сообщил портал Новини.LIVE.

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Герой матча

Проведель пропустил мяч на 29-й минуте и по ходу игры с "Атлетико" все шло к победе подопечных Диего Симеоне. Но в компенсированное время "золушка" Серии А Проведель отозвался на подачу и забил мяч.

"Лацио" — "Атлетико" — 1:1

Голы: Проведель, 90+5 — Барриос, 29.

Проведель стал вторым вратарем в истории Лиги чемпионов, забившим гол не с пенальти. Первым был нигериец Эгияма, забивший за израильский Хапоэль в 2010 году.

Отметим, что 29-летний Проведель играет в "Лацио" с 2022 года и с тех пор провел за клуб 50 матчей во всех турнирах.

До перехода в римский клуб футболист много играл по арендах, в клубах из низших дивизионов. Начиная с 2017 года итальянец играл в "Эмполи".

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