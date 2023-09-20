Неймовірний гол воротаря в Лізі чемпіонів: "Лаціо" врятував матч із "Атлетіко"

Воротар "Лаціо" Іван Проведель. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

У першому турі групового етапу Ліги чемпіонів "Лаціо" та мадридський "Атлетіко" зіграли внічию. Римлянам вдалося зрівняти рахунок лише у доданий час завдяки справжньому подвигу свого голкіпера.

Зробив його вартовий воріт "Лаціо" Іван Проведель, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що італійський "Лаціо" та іспанський "Атлетіко" грають у групі Е разом з нідерландським "Фейєноордом" та шотландським "Селтіком".

Герой матчу

Проведель пропустив м'яч на 29-й хвилині і під час гри з "Атлетіко" все йшло до перемоги підопічних Дієго Сімеоне. Але у компенсований час "попелюшка" Серії А Проведель відгукнувся на подачу та забив м'яч.

"Лаціо" — "Атлетіко" — 1:1

Голи: Проведель, 90+5 — Барріос, 29.

Проведель став другим воротарем в історії Ліги чемпіонів, який забив гол не з пенальті. Першим був нігерієць Егіяма, який забив за ізраїльський "Хапоель" у 2010 році.

Зазначимо, що 29-річний Проведель грає у "Лаціо" з 2022 року і з того часу провів за клуб 50 матчів у всіх турнірах.

До переходу до римського клубу футболіст багато грав по орендах, у клубах із нижчих дивізіонів. Починаючи з 2017 року італієць грав у "Емполі".

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