Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Неймовірний гол воротаря в Лізі чемпіонів: "Лаціо" врятував матч із "Атлетіко" arrow

Неймовірний гол воротаря в Лізі чемпіонів: "Лаціо" врятував матч із "Атлетіко"

20 вересня 2023 21:20
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Неймовірний гол воротаря в Лізі чемпіонів: "Лаціо" врятував матч із "Атлетіко"
Воротар "Лаціо" Іван Проведель. Фото: REUTERS/Alberto Lingria
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У першому турі групового етапу Ліги чемпіонів "Лаціо" та мадридський "Атлетіко" зіграли внічию. Римлянам вдалося зрівняти рахунок лише у доданий час завдяки справжньому подвигу свого голкіпера.

Зробив його вартовий воріт "Лаціо" Іван Проведель, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Зазначимо, що італійський "Лаціо" та іспанський "Атлетіко" грають у групі Е разом з нідерландським "Фейєноордом" та шотландським "Селтіком".

 

 

Герой матчу

Проведель пропустив м'яч на 29-й хвилині і під час гри з "Атлетіко" все йшло до перемоги підопічних Дієго Сімеоне. Але у компенсований час "попелюшка" Серії А Проведель відгукнувся на подачу та забив м'яч.

"Лаціо" — "Атлетіко" — 1:1

Голи: Проведель, 90+5 — Барріос, 29.

Проведель став другим воротарем в історії Ліги чемпіонів, який забив гол не з пенальті. Першим був нігерієць Егіяма, який забив за ізраїльський "Хапоель" у 2010 році.

Зазначимо, що 29-річний Проведель грає у "Лаціо" з 2022 року і з того часу провів за клуб 50 матчів у всіх турнірах.

До переходу до римського клубу футболіст багато грав по орендах, у клубах із нижчих дивізіонів. Починаючи з 2017 року італієць грав у "Емполі".

Нагадаємо, Лунін вирішив, де продовжить кар'єру: настав час прощатися з "Реалом".

"Баварія" — "Манчестер Юнайтед": онлайн трансляція матчу.

Суркіс розповів, що чекає на "Динамо" в майбутньому.

Холанд може піти з "Манчестер Сіті": готується трансферний рекорд.

Миколенко піде з "Евертона": є інтерес із відомого клубу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Вибори під час війни: чи стануть ветерани політичними інвестиціями депутатів

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз