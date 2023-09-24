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Трубін витягнув пенальті в грі за "Бенфіку" проти "Портімоненсе": відео шаленого сейву

24 вересня 2023 22:00
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Трубін витягнув пенальті в грі за "Бенфіку" проти "Портімоненсе": відео шаленого сейву
Рогер Шмідт та Анатолій Трубін. Фото: Twitter/BrunoFrancisc89
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Воротар збірної України Анатолій Трубін знову вийшов в основному складі португальської "Бенфіки". Відстояти зустріч на нуль не вийшло, але він допоміг своїй команді перемогти.

Відео відбитого Трубіним пенальті в матеріалі Новини.LIVE.

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У першому таймі суперник жодного разу не влучив у створ воріт та Анатолія роботою не навантажували. "Бенфіка" в цей час забила двічі. Відзначились Ба та Муса.

На 56-й хвилині гравець “Портімоненсе” Варела забив українцю з гострого кута. А ще через 4 хвилини у господарів був шанс зрівняти рахунок з пенальті.

Трубін надихає партнерів

Але Трубін зумів дивовижно врятувати свою команду та витягнув м’яч з лівого кута після удару бразильця Рілдо.

Цей момент надихнув "орлів" на ще один гол на 66-й хвилині. З пасу Рафи Сілви відзначився Давід Нереш. А сам Трубін від аналітичного сайту Whoscored отримав високий бал 7,7.

У підсумку перемога на виїзді з рахунком 3:1. "Бенфіка" йде на другій позиції, відставання від "Порту" в одне очко.

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