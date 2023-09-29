Судаков переедет в Италию: лидером "Шахтера" интересуется "Ювентус

Георгий Судаков в матче против "Вереса". Фото: пресс-служба "Шахтера"

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков может стать следующей большой продажей донецкого "Шахтера". Молодым футболистом уже давно интересуется туринский "Ювентус".

Итальянская "старая синьора" видит в украинце наследника Анхеля Ди Марии, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

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За последний год Георгий Судаков сумел стать одним из лидеров "Шахтера". Прогресс молодого хавбека донецкого клуба привлек внимание зарубежных клубов. Наибольшую настойчивость проявляет туринский "Ювентус".

Когда Судаков уйдет из "Шахтера"

Контракт 21-летнего полузащитника с донецким клубом действует до лета 2028 года. Это позволит "горнякам" вести переговоры о продаже Судакова с позиции силы. Клубу, который захочет пригласить Георгия, придется заплатить большую сумму.

Георгий Судаков нанес удар по воротам. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Ориентировочная трансферная стоимость Судакова составляет 15 млн евро. "Ювентус" давно наблюдает за развитием Георгия. Представители "старой синьоры" регулярно посещают матчи, в которых играет футболист "Шахтера".

Итальянский клуб нуждается в креативном футболисте с хорошим дриблингом, ударом и проникающими передачами. "Ювентус" видит в Судакове молодого игрока, который может придать вариативности и непредсказуемости в атаке.

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