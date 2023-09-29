Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Судаков переедет в Италию: лидером "Шахтера" интересуется "Ювентус arrow

Судаков переедет в Италию: лидером "Шахтера" интересуется "Ювентус

29 сентября 2023 12:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Судаков переедет в Италию: лидером "Шахтера" интересуется "Ювентус
Георгий Судаков в матче против "Вереса". Фото: пресс-служба "Шахтера"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков может стать следующей большой продажей донецкого "Шахтера". Молодым футболистом уже давно интересуется туринский "Ювентус".

Итальянская "старая синьора" видит в украинце наследника Анхеля Ди Марии, сообщает La Gazzetta Dello Sport

Читайте также:

За последний год Георгий Судаков сумел стать одним из лидеров "Шахтера". Прогресс молодого хавбека донецкого клуба привлек внимание зарубежных клубов. Наибольшую настойчивость проявляет туринский "Ювентус". 

Когда Судаков уйдет из "Шахтера" 

Контракт 21-летнего полузащитника с донецким клубом действует до лета 2028 года. Это позволит "горнякам" вести переговоры о продаже Судакова с позиции силы. Клубу, который захочет пригласить Георгия, придется заплатить большую сумму. 

Георгий Судаков
Георгий Судаков нанес удар по воротам. Фото: пресс-служба "Шахтера" 

Ориентировочная трансферная стоимость Судакова составляет 15 млн евро. "Ювентус" давно наблюдает за развитием Георгия. Представители "старой синьоры" регулярно посещают матчи, в которых играет футболист "Шахтера". 

Итальянский клуб нуждается в креативном футболисте с хорошим дриблингом, ударом и проникающими передачами. "Ювентус" видит в Судакове молодого игрока, который может придать вариативности и непредсказуемости в атаке.

Напомним, "Динамо" продаст основного защитника: есть предложение от известного клуба. 

Мудрик, Кукурелья и Галлахер покинут "Челси": куда перейдет украинец

Де Брюйне сменит клуб: "Манчестер Сити" нашел замену бельгийцу. 

Ломаченко рассказал, как произошел перелом в его духовном развитии

Довбик сделал заявление после победы в Ла Лиге. 

У Миколенко проблемы: под угрозой следующие матчи

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Политический шаг или медийный ляп: что не так с заявлением Корниенко об изменении типа правления

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз