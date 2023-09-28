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Бондаренко рассказал, против каких команд и игроков мечтает сыграть

28 сентября 2023 14:44
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бондаренко рассказал, против каких команд и игроков мечтает сыграть
Артем Бондаренко с наградой лучшему игроку матча на Евро-2023. Фото: instagram.com/tema_bondarik/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник донецкого "Шахтера" Артем Бондаренко назвал футболистов, которым хотел бы противостоять на поле. Также молодой игрок рассказал о соперниках, с которыми хочет сразиться. 

Бондаренко вспомнил команду, с которой ему было тяжелее всего сыграть, в интервью YouTube-каналу "Шахтера". 

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С одним из футболистов, которому Артем Бондаренко мечтал противостоять на поле, он уже практически наверняка не сможет сыграть. В отличие от бывшего защитника "Шахтера" Сергея Кривцова. Речь об испанце Серхио Бускетсе, который долгое время считался эталонный опорным полузащитником. Сейчас он играет в команде MLS "Интер Майами". 

Артем Бондаренко
Артем Бондаренко в молодежной сборной Украины. Фото: instagram.com/tema_bondarik/

Соперники для "Шахтера" 

Артем Бондаренко мечтает однажды встретиться на поле и с бельгийцев Кевином Де Брюйне. Полузащитник "Манчестер Сити" еще как минимум несколько лет отыграет на высоком уровне, так что такой шанс еще может выпасть украинцу. 

"Интересно попробовать себя на фоне них. "Манчестер Сити" является неприятной командой, лучшей в Европе. Интересно было бы сыграть с ними", — рассказал Артем Бондаренко. 

Молодой полузащитник назвал соперника, с которым ему было наиболее тяжело бороться на поле. Этим противником оказался нидерландский "Фейеноорд". Интересно, что летом главного тренера этой команды сватали в донецкий "Шахтер". 

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