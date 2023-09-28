Бондаренко розповів, проти яких команд та гравців мріє зіграти

Артем Бондаренко із нагородою найкращому гравцю матчу на Євро-2023. Фото: instagram.com/tema_bondarik/

Півзахисник донецького "Шахтаря" Артем Бондаренко назвав футболістів, яким хотів би протистояти на полі. Також молодий гравець розповів про суперників, з якими хоче битися.

Бондаренко згадав команду, з якою йому було найважче зіграти, в інтерв'ю YouTube-каналу "Шахтаря".

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З одним із футболістів, якому Артем Бондаренко мріяв протистояти на полі, він уже практично, напевно, не зможе зіграти. На відміну від колишнього захисника "Шахтаря" Сергія Кривцова. Йдеться про іспанця Серхіо Бускетса, який довгий час вважався еталонним опорним півзахисником. Наразі він грає в команді MLS "Інтер Маямі".

Артем Бондаренко у молодіжній збірній України. Фото: instagram.com/tema_bondarik/

Суперники для "Шахтаря"

Артем Бондаренко мріє одного разу зустрітися на полі й з бельгійцями Кевіном Де Брюйне. Півзахисник "Манчестер Сіті" ще як мінімум кілька років відіграє на високому рівні, тож такий шанс ще може випасти українцю.

"Цікаво спробувати себе на тлі них. "Манчестер Сіті" є неприємною командою, найкращою в Європі. Цікаво було б зіграти з ними", — розповів Артем Бондаренко.

Молодий півзахисник назвав суперника, з яким йому було найважче боротися на полі. Цим противником виявився нідерландський "Феєнорд". Цікаво, що влітку головного тренера цієї команди сватали до донецького "Шахтаря".

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