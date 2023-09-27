Матвієнко готується піти з "Шахтаря": захисник переїде до Англії
Захисник збірної України та донецького "Шахтаря" Микола Матвієнко близький до зміни клубу. Декілька команд англійської Прем'єр-ліги продовжують цікавитися гравцем.
Матвієнко може піти з "Шахтаря" вже найближчої зими, повідомляє TeamTalk.
Захисник "гірників" Микола Матвієнко вже кілька років є кандидатом на перехід до одного з клубів найсильніших європейських ліг. Він міг приєднатися до англійського "Брайтона" ще в січні 2023 року, але "чайки" не зуміли домовитися з "Шахтарем" про суму відступних.
Трансфер Матвієнко
Контракт 27-річного захисника з донецьким клубом розрахований до літа 2027-го року з можливістю продовження ще на рік. Трансферна вартість футболіста становить 20 млн євро, проте "Шахтар" спробує заробити ще більше на продажі свого футболіста.
Микола Матвієнко має великі шанси змінити клуб під час зимового трансферного вікна-2024. У його послугах зацікавлені одразу кілька англійських клубів. Йдеться про "Евертон", "Вест Гем", "Крістал Пелас", "Шеффілд Юнайтед" та "Бернлі".
Наразі Матвієнко відновлюється після травми "ахілового" сухожилля, яке він отримав у матчі за збірну України.
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