Матвієнко готується піти з "Шахтаря": захисник переїде до Англії

Микола Матвієнко у матчі чемпіонату України. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Захисник збірної України та донецького "Шахтаря" Микола Матвієнко близький до зміни клубу. Декілька команд англійської Прем'єр-ліги продовжують цікавитися гравцем.

Матвієнко може піти з "Шахтаря" вже найближчої зими, повідомляє TeamTalk.

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Захисник "гірників" Микола Матвієнко вже кілька років є кандидатом на перехід до одного з клубів найсильніших європейських ліг. Він міг приєднатися до англійського "Брайтона" ще в січні 2023 року, але "чайки" не зуміли домовитися з "Шахтарем" про суму відступних.

Трансфер Матвієнко

Контракт 27-річного захисника з донецьким клубом розрахований до літа 2027-го року з можливістю продовження ще на рік. Трансферна вартість футболіста становить 20 млн євро, проте "Шахтар" спробує заробити ще більше на продажі свого футболіста.

"Гірники" перед грою УПЛ. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Микола Матвієнко має великі шанси змінити клуб під час зимового трансферного вікна-2024. У його послугах зацікавлені одразу кілька англійських клубів. Йдеться про "Евертон", "Вест Гем", "Крістал Пелас", "Шеффілд Юнайтед" та "Бернлі".

Наразі Матвієнко відновлюється після травми "ахілового" сухожилля, яке він отримав у матчі за збірну України.

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