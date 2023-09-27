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Матвиенко готовится уйти из "Шахтера": защитник переедет в Англию

27 сентября 2023 16:18
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Матвиенко готовится уйти из "Шахтера": защитник переедет в Англию
Николай Матвиенко в матче чемпионата Украины. Фото: пресс-служба "Шахтера"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко близок к смене клуба. Несколько команд английской Премьер-лиги продолжают интересоваться игроком.

Матвиенко может уйти из "Шахтера" уже ближайшей зимой, сообщает TeamTalk

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Защитник "горняков" Николай Матвиенко уже несколько лет является кандидатом на переход в один из клубов сильнейших европейских лиг. Он мог присоединиться в английскому "Брайтону" еще в январе 2023 года, но "чайки" не сумели договориться с "Шахтером" о сумме отступных. 

Трансфер Матвиенко 

Контракт 27-летнего защитника с донецким клубом рассчитан до лета 2027 года с возможностью продления еще на год. Трансферная стоимость футболиста составляет 20 млн евро, однако "Шахтер" попробует заработать еще больше на продаже своего футболиста. 

Шахтер Донецк
"Горняки" перед игрой УПЛ. Фото: пресс-служба "Шахтера" 

Николай Матвиенко имеет большие шансы сменить клуб во время зимнего трансферного окна-2024. В его услугах заинтересованы сразу несколько английских клубов. Речь идет про "Эвертон", "Вест Хэм", "Кристал Пэлас", "Шеффилд Юнайтед" и "Бернли".

В настоящее время Матвиенко восстанавливается после травмы "ахиллового" сухожилия, которое он получил в матче за сборную Украины. 

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