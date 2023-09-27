Матвиенко готовится уйти из "Шахтера": защитник переедет в Англию
Защитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко близок к смене клуба. Несколько команд английской Премьер-лиги продолжают интересоваться игроком.
Матвиенко может уйти из "Шахтера" уже ближайшей зимой, сообщает TeamTalk.
Защитник "горняков" Николай Матвиенко уже несколько лет является кандидатом на переход в один из клубов сильнейших европейских лиг. Он мог присоединиться в английскому "Брайтону" еще в январе 2023 года, но "чайки" не сумели договориться с "Шахтером" о сумме отступных.
Трансфер Матвиенко
Контракт 27-летнего защитника с донецким клубом рассчитан до лета 2027 года с возможностью продления еще на год. Трансферная стоимость футболиста составляет 20 млн евро, однако "Шахтер" попробует заработать еще больше на продаже своего футболиста.
Николай Матвиенко имеет большие шансы сменить клуб во время зимнего трансферного окна-2024. В его услугах заинтересованы сразу несколько английских клубов. Речь идет про "Эвертон", "Вест Хэм", "Кристал Пэлас", "Шеффилд Юнайтед" и "Бернли".
В настоящее время Матвиенко восстанавливается после травмы "ахиллового" сухожилия, которое он получил в матче за сборную Украины.
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