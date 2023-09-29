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Де Брюйне сменит клуб: "Манчестер Сити" нашел замену бельгийцу

29 сентября 2023 10:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Де Брюйне сменит клуб: "Манчестер Сити" нашел замену бельгийцу
Кевин Де Брюйне во время тренировки. Фото: instagram.com/kevindebruyne/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Английский "Манчестер Сити" принял решение найти замену Кевину Де Брюйне, который в последние годы стал подвержен травмам. Чемпионы Англии хотят подписать одного из молодых футболистов "Баварии". 

На "Этихад" может переехать Джамал Мусиала, сообщает Manchester City News

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Кевину Де Брюйне уже 32 года, и сейчас он восстанавливается после серьезной травмы подколенного сухожилия. Контракт бельгийца с "Манчестер Сити" действует до лета 2025 года. Английский клуб не будет продлевать соглашение с игроком, который выступает на "Этихад" уже восемь лет. 

Трансфер Мусиалы 

Тренерский штаб "Манчестер Сити" видит 20-летнего Джамала Мусиалу в качестве замену Кевину Де Брюйне. Один из самых талантливых футболистов своего поколения выступает за мюнхенскую "Баварию". Хосеп Гвардиола уверен, что немецкий полузащитник может составить перспективную связку с Филом Фоденом. 

Джамал Масиала
Джамал Масиала в игре против "Байера". Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

"Бавария" не хочет продавать Мусиалу, но настойчивость "Манчестер Сити" уже неоднократно приводила английский клуб к успеху на трансферном рынке. Ориентировочная стоимость Джамала составляет 110 млн евро, и "горожане" могут себе позволить такую трату. "Сити" сделает "Баварии" предложение по игроку летом 2024 года. 

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