Де Брюйне сменит клуб: "Манчестер Сити" нашел замену бельгийцу

Кевин Де Брюйне во время тренировки. Фото: instagram.com/kevindebruyne/

Английский "Манчестер Сити" принял решение найти замену Кевину Де Брюйне, который в последние годы стал подвержен травмам. Чемпионы Англии хотят подписать одного из молодых футболистов "Баварии".

На "Этихад" может переехать Джамал Мусиала, сообщает Manchester City News.

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Кевину Де Брюйне уже 32 года, и сейчас он восстанавливается после серьезной травмы подколенного сухожилия. Контракт бельгийца с "Манчестер Сити" действует до лета 2025 года. Английский клуб не будет продлевать соглашение с игроком, который выступает на "Этихад" уже восемь лет.

Трансфер Мусиалы

Тренерский штаб "Манчестер Сити" видит 20-летнего Джамала Мусиалу в качестве замену Кевину Де Брюйне. Один из самых талантливых футболистов своего поколения выступает за мюнхенскую "Баварию". Хосеп Гвардиола уверен, что немецкий полузащитник может составить перспективную связку с Филом Фоденом.

Джамал Масиала в игре против "Байера". Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

"Бавария" не хочет продавать Мусиалу, но настойчивость "Манчестер Сити" уже неоднократно приводила английский клуб к успеху на трансферном рынке. Ориентировочная стоимость Джамала составляет 110 млн евро, и "горожане" могут себе позволить такую трату. "Сити" сделает "Баварии" предложение по игроку летом 2024 года.

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