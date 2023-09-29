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Де Брюйне змінить клуб: "Манчестер Сіті" знайшов заміну бельгійцю

29 вересня 2023 10:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Де Брюйне змінить клуб: "Манчестер Сіті" знайшов заміну бельгійцю
Кевін Де Брюйне під час тренування. Фото: instagram.com/kevindebruyne/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Англійський "Манчестер Сіті" ухвалив рішення знайти заміну Кевіну Де Брюйне, який в останні роки став схильний до травм. Чемпіони Англії хочуть підписати одного з молодих футболістів "Баварії".

На "Етіхад" може переїхати Джамал Мусіала, повідомляє Manchester City News.

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Кевіну Де Брюйне вже 32 роки, і зараз він відновлюється після серйозної травми підколінного сухожилля. Контракт бельгійця з "Манчестер Сіті" діє до літа 2025 року. Англійський клуб не продовжуватиме угоди з гравцем, який виступає на "Етіхад" вже вісім років.

Трансфер Мусіали

Тренерський штаб "Манчестер Сіті" бачить 20-річного Джамала Мусіалу як заміну Кевіну Де Брюйне. Один із найталановитіших футболістів свого покоління виступає за мюнхенську "Баварію". Хосеп Гвардіола впевнений, що німецький півзахисник може скласти перспективну зв'язку з Філом Фоденом.

Джамал Масіала
Джамал Масіала у грі проти "Баєра". Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

"Баварія" не хоче продавати Мусіалу, але наполегливість "Манчестер Сіті" вже неодноразово вела англійський клуб до успіху на трансферному ринку. Орієнтовна вартість Джамала становить 110 млн євро, і "містяни" можуть собі дозволити таку витрату. "Сіті" зробить "Баварії" пропозицію щодо гравця влітку 2024 року.

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