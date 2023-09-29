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Судаков переїде до Італії: лідером "Шахтаря" цікавиться "Ювентус"

29 вересня 2023 12:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Судаков переїде до Італії: лідером "Шахтаря" цікавиться "Ювентус"
Георгій Судаков у матчі проти "Вереса". Фото: пресслужба "Шахтаря"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної України Георгій Судаков може стати наступним великим продажем донецького "Шахтаря". Молодим футболістом уже давно цікавиться туринський "Ювентус".

Італійська "стара синьйора" бачить в українці спадкоємця Анхеля Ді Марії, повідомляє La Gazzetta Dello Sport.

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За останній рік Георгій Судаков зумів стати одним із лідерів "Шахтаря". Прогрес молодого хавбека донецького клубу привернув увагу закордонних клубів. Найбільшу наполегливість виявляє туринський "Ювентус".

Коли Судаков піде з "Шахтаря"

Контракт 21-річного півзахисника з донецьким клубом діє до літа 2028 року. Це дозволить "гірникам" вести переговори щодо продажу Судакова з позиції сили. Клубу, який захоче запросити Георгія, доведеться сплатити велику суму.

Георгій Судаков
Георгій Судаков завдав удару по воротах. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Орієнтовна трансферна вартість Судакова складає 15 млн євро. "Ювентус" давно спостерігає за розвитком Георгія. Представники "старої синьйори" регулярно відвідують матчі, в яких грає футболіст "Шахтаря".

Італійський клуб потребує креативного футболіста з хорошим дриблінгом, ударом і проникаючими передачами. "Ювентус" бачить у Судакові молодого гравця, який може надати варіативності та непередбачуваності в атаці.

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