Судаков переїде до Італії: лідером "Шахтаря" цікавиться "Ювентус"
Півзахисник збірної України Георгій Судаков може стати наступним великим продажем донецького "Шахтаря". Молодим футболістом уже давно цікавиться туринський "Ювентус".
Італійська "стара синьйора" бачить в українці спадкоємця Анхеля Ді Марії, повідомляє La Gazzetta Dello Sport.
За останній рік Георгій Судаков зумів стати одним із лідерів "Шахтаря". Прогрес молодого хавбека донецького клубу привернув увагу закордонних клубів. Найбільшу наполегливість виявляє туринський "Ювентус".
Коли Судаков піде з "Шахтаря"
Контракт 21-річного півзахисника з донецьким клубом діє до літа 2028 року. Це дозволить "гірникам" вести переговори щодо продажу Судакова з позиції сили. Клубу, який захоче запросити Георгія, доведеться сплатити велику суму.
Орієнтовна трансферна вартість Судакова складає 15 млн євро. "Ювентус" давно спостерігає за розвитком Георгія. Представники "старої синьйори" регулярно відвідують матчі, в яких грає футболіст "Шахтаря".
Італійський клуб потребує креативного футболіста з хорошим дриблінгом, ударом і проникаючими передачами. "Ювентус" бачить у Судакові молодого гравця, який може надати варіативності та непередбачуваності в атаці.
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