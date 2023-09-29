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"У Трубіна немає такої якості": тренер "Бенфіки" оцінив гру українця

29 вересня 2023 13:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"У Трубіна немає такої якості": тренер "Бенфіки" оцінив гру українця
Анатолій Трубін командує грою захисників. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер португальської "Бенфіки" Рогер Шмідт дав характеристику воротареві команди Анатолію Трубіну. Наставник назвав сильну сторону українського футболіста.

Трубін має вийти в основі на матч чемпіонату Португалії проти "Порту", нагадує офіційний сайт "Бенфіки".

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Анатолій Трубін перейшов до "Бенфіки" на початку сезону 2023/2024. Тренерський штаб лісабонського клубу надав 22-річному голкіперу час на адаптацію, після чого українець дебютував у основі "орлів". Воротар провів два матчі, в яких пропустив два м'ячі.

"Бенфіка" сподівається на Трубіна

У п'ятницю, 29 вересня, на новачка "орлів" чекає серйозне випробування. "Бенфіка" прийме на арені "Ештадіу да Луш" головного суперника боротьби за чемпіонський титул — "Порту" Сержіу Консейсау.

Анатолій Трубін
Анатолій Трубін виходить на поле. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Головний тренер "Бенфіки" Рогер Шмідт вирішив підтримати українського воротаря напередодні важливого матчу. Німецький фахівець наголосив на холоднокровності футболіста, який демонструє стабільну психологічну стійкість.

"Трубін майже завжди спокійний. Він холоднокровний. Іноді здається, що він взагалі не має такої якості, як можливість хвилюватися перед іграми. Зосередженість Анатолія на роботі вражає.

Я бачу, як він прогресує з кожним тренуванням, з кожним матчем. Трубін налагодив зв'язок із партнерами по команді, він дуже мотивований. Хлопець добре готується до ігор, я в ньому впевнений", — розповів Рогер Шмідт.

Після шести турів "Бенфіка" набрала 15 балів. Команда займає третє місце у турнірній таблиці. У "Порту" та "Спортинга" по 16 балів.

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