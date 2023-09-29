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Циганков та Довбик можуть піти з "Жирони": клуб прокоментував ситуацію

29 вересня 2023 14:12
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Циганков та Довбик можуть піти з "Жирони": клуб прокоментував ситуацію
Віктор Циганков під час атаки. Фото: instagram.com/viktortsygankov/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Каталонська "Жирона" стала головною сенсацією початку сезону у чемпіонаті Іспанії з футболу. За підсумками семи турів скромна команда лідирує у турнірній таблиці.

Керівництво клубу побоюється, що вже взимку гранди футболу можуть спробувати запросити до себе лідерів команди, повідомляє Diari de Girona.

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Підопічні Мічела перед матчем із мадридським "Реалом" випереджають столичний клуб на одне очко у турнірній таблиці. В активі "Жирони" шість перемог поспіль. Українці Артем Довбик (три голи та дві результативні передачі) та Віктор Циганков (один м'яч та один асист) стали лідерами каталонської команди. Незабаром "Жирона" може отримати пропозицію про продаж своїх найкращих футболістів.

Артем Довбик
Артем Довбик забив гол. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Чи збереже "Жирона" Циганкова та Довбика

Голова ради директорів клубу Пере Гвардіола заявив, що "Жирона" зробила всі необхідні кроки для того, щоб зберегти всіх важливих для команди футболістів щонайменше до наступного літа. Однак, це зовсім не гарантує того, що ці гравці продовжать виступати на стадіоні "Монтіліві".

"У минулому сезоні Оріоль Ромеу був одним із найкращих гравців "Жирони", але "Барселона" викупила його контракт. Ми побоювалися, що це вплине на команду, але поки що все складається найкращим чином. І це не залишилося непоміченим іншими клубами. Напевно, у січні вони спробують запросити наших футболістів, але ми дуже хочемо зберегти цей склад", — заявив Пере Гвардіола.

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