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Чому Циганков не вийшов на 2-й тайм гри з "Реалом": це вплине на збірну України

1 жовтня 2023 07:53
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Агабекян Карен
редактор
Чому Циганков не вийшов на 2-й тайм гри з "Реалом": це вплине на збірну України
Віктор Циганков у формі збірної України. Фото:
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У матчі восьмого туру чемпіонату Іспанії "Жирона" на домашній арені розгромно програла "Реалу" (0:3). У перерві матчу головний тренер каталонців здивував заміною українського вінгера Віктора Циганкова.

Як виявилось, рішення про заміну приймав не тренер, а сам футболіст, повідомив журналіст Ніл Сола.

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Зазначимо, що "Жирона" наразі посідає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, поступаючись лише "Реалу" та "Барселоні".

У Циганкова проблеми

Джерело повідомило, що Циганков отримав травму, через яку попросив себе замінити.

Наразі мова йде про м’язову травму 25-річного футболіста. Під час перебування в київському "Динамо" у Віктора постійно були подібні пошкодження.

Після матчу Циганков пройде медичне обстеження, на якому буде визначено точний діагноз.

Через два тижні Циганков мав зіграти за збірну України у матчах відбору на чемпіонат Європи-2024 проти Північної Македонії та Мальти. Наразі його участь в них під питанням.

Зазначимо, що цього сезону Циганков за вісім матчів чемпіонату Іспанії забив один м’яч та віддав одну гольову передачу.

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