Чому Циганков не вийшов на 2-й тайм гри з "Реалом": це вплине на збірну України
У матчі восьмого туру чемпіонату Іспанії "Жирона" на домашній арені розгромно програла "Реалу" (0:3). У перерві матчу головний тренер каталонців здивував заміною українського вінгера Віктора Циганкова.
Як виявилось, рішення про заміну приймав не тренер, а сам футболіст, повідомив журналіст Ніл Сола.
Зазначимо, що "Жирона" наразі посідає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, поступаючись лише "Реалу" та "Барселоні".
🚨 TSYGANKOV ha demanat el canvi per lesió al descans. L’ucrainès ha notat una molèstia muscular i ha de passar proves per saber que té exactament.— Nil Solà (@Nilsola10) September 30, 2023
У Циганкова проблеми
Джерело повідомило, що Циганков отримав травму, через яку попросив себе замінити.
Наразі мова йде про м’язову травму 25-річного футболіста. Під час перебування в київському "Динамо" у Віктора постійно були подібні пошкодження.
Після матчу Циганков пройде медичне обстеження, на якому буде визначено точний діагноз.
Через два тижні Циганков мав зіграти за збірну України у матчах відбору на чемпіонат Європи-2024 проти Північної Македонії та Мальти. Наразі його участь в них під питанням.
Зазначимо, що цього сезону Циганков за вісім матчів чемпіонату Іспанії забив один м’яч та віддав одну гольову передачу.
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