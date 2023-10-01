Почему Цыганков не вышел на 2-й тайм игры с "Реалом": это повлияет на сборную Украины

Виктор Цыганков в форме сборной Украины. Фото:

В матче восьмого тура чемпионата Испании "Жирона" на домашней арене разгромно проиграла "Реалу" (0:3). В перерыве матча главный тренер каталонцев удивил заменой украинского вингера Виктора Цыганкова.

Как оказалось, решение о замене принимал не тренер, а сам футболист, сообщил журналист Нил Сола.

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🚨 TSYGANKOV ha pedido el cambio por lesió al descans. El ucraniano ha notado una molestia muscular y debe pasar pruebas para saber que tiene exactamente. — Nil Solà (@Nilsola10) September 30, 2023

У Цыганкова проблемы

Источник сообщил, что Цыганков получил травму, из-за которой попросил себя заменить.

Речь идет о мышечной травме 25-летнего футболиста. Во время пребывания в киевском "Динамо" у Виктора постоянно были повреждения такого плана.

После матча Цыганков пройдет медицинское обследование, на котором будет определен точный диагноз.

Через две недели Цыганков должен был сыграть за сборную Украины в матчах отбора на чемпионат Европы-2024 против Северной Македонии и Мальты. Теперь его участие в этих играх под вопросом.

Отметим, что в текущем сезоне Цыганков за восемь матчей чемпионата Испании забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

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