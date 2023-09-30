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Мадридский "Реал" разгромил "Жирону" с Довбиком и Цыганковым

30 сентября 2023 21:35
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Агабекян Карен
редактор
Мадридский "Реал" разгромил "Жирону" с Довбиком и Цыганковым
"Жирона" в матче против "Реала". Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В восьмом туре чемпионата Испании "Жирона" принимала мадридский "Реал". Это был центральный матч тура, поскольку до него каталонцы занимали первую позицию в турнирной таблице, а мадридцы — вторую.

"Реал" в матче победил со счетом 3:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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С первых минут на поле вышли украинские легионеры "Жироны" — вингер Виктор Цыганков и форвард Артем Довбик.

Реал Мадрид
Футболисты "Реала" перед матчем с "Жироной". Фото: "Реал"

"Жирона" не имела никаких шансов

Мадридцы открыли счет уже на 17-й минуте, когда после передачи с левого фланга от Беллингема на дальнюю штангу Хоселу забивал без противодействия — 0:1.

Через четыре минуты после первого гола "Жирона" пропустила второй раз. После навеса от Крооса на линию вратарской Чуамуни пробил головой в девятку — 0:2.

После двух пропущенных мячей "Реал" успокоился, а "Жирона" пыталась создавать моменты, но с этим были большие проблемы.

Во втором тайме на 71-й минуте Беллингем после добивания забил третий гол в матче.

Уже в дополнительное время после просмотра ВАР с поля удалили Начо. Защитник "Реала" грубо сфолил против Порту и вынесли с поля на носилках. Из-за красной карточки игроки клубов устроили стычку на поле.

Для "Жироны" это поражение стало первым в этом сезоне. Также команда впервые раз не забила.

Цыганков сыграл в матче 45 минут и был заменен в перерыве, а Довбика сменили на 59-й минуте.

"Жирона" — "Реал" — 0:3

Голы: Хоселу, 17, Чуамени, 21, Беллингем, 71

"Жирона": Гассанига — Коуту, Лопес (Порту, 60), Э. Гарсия, Блинд, Гутьеррес — Эррера (Солис, 87), А. Гарсия — Цыганков (Валери, 46), Савио (Торре, 79) — Довбик (Стуани, 59).

"Реал": Аррисабалага — Карвахаль, Рюдигер, Начо, Камавинга — Чуамены — Вальверде (Диас, 87), Кроос — Беллингем (Себальос, 73) — Хоселу (Васкес, 86), Винисиус (Родриго, 68).

Предупреждение: Е. Гарсия, Стуани — Аррисабалага, Рюдигер

Удаление: Начо, 90+4

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