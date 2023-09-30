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Мадридський "Реал" розгромив "Жирону" з Довбиком та Циганковим

30 вересня 2023 21:35
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Агабекян Карен
редактор
Мадридський "Реал" розгромив "Жирону" з Довбиком та Циганковим
"Жирона" у матчі проти "Реала". Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У восьмому турі чемпіонату Іспанії "Жирона" приймала мадридський "Реал". Це був центральний матч туру, оскільки до нього каталонці займали першу позицію в турнірній таблиці, а мадридці друге.

"Реал" в матчі переміг з рахунком 3:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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Реал Мадрид
Футболісти "Реалу" перед матчем з "Жироною". Фото: "Реал"

"Жирона" не мала жодних шансів

Мадридці відкрили рахунок вже на 17-й хвилині, коли після передачі з лівого флангу від Беллінгема на дальню штангу Хоселу забивав без протидії — 0:1.

Через чотири хвилини після першого голу "Жирона" пропустила вдруге. Після навісу від Крооса на лінію воротарського майданчика Чуамуні пробив головою у дев’ятку — 0:2.

Після двох пропущених м’ячів "Реал" заспокоївся, а "Жирона" намагалася створювати моменти, але з цим були великі проблеми.

У другому таймі на 71-й хвилині Беллінгем після добивання забив третій гол у матчі.

Вже у додатковий час після перегляду ВАР з поля видалили Начо. Захисник "Реалу" грубо сфолив проти Порту й того винесли з поля на ношах. Через червону картку гравці клубів влаштували штовханину.

Для "Жирони" ця поразка стала першою цього сезону. Також команда вперше не забила.

Циганков зіграв у матчі 45 хвилин й був замінений у перерві, а Довбика змінили на 59-й хвилині.

"Жирона" — "Реал" — 0:3

Голи: Хоселу, 17, Чуамені, 21, Беллінгем, 71

"Жирона": Гассаніга — Коуту, Лопес (Порту, 60), Е. Гарсія, Блінд, Гутьєррес — Еррера (Соліс, 87), А. Гарсія — Циганков (Валері, 46), Савіо (Торре, 79) — Довбик (Стуані, 59).

"Реал": Аррісабалага — Карвахаль, Рюдігер, Начо, Камавінга — Чуамені — Вальверде (Діас, 87), Кроос — Беллінгем (Себальйос, 73) — Хоселу (Васкес, 86), Вінісіус (Родріго, 68).

Попередження: Е. Гарсія, Стуані — Аррісабалага, Рюдігер

Вилучення: Начо, 90+4

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