Мадридський "Реал" розгромив "Жирону" з Довбиком та Циганковим
У восьмому турі чемпіонату Іспанії "Жирона" приймала мадридський "Реал". Це був центральний матч туру, оскільки до нього каталонці займали першу позицію в турнірній таблиці, а мадридці друге.
"Реал" в матчі переміг з рахунком 3:0, повідомив портал Новини.LIVE.
З перших хвилин на поле вийшли українські легіонери "Жирони" — вінгер Віктор Циганков та форвард Артем Довбик.
"Жирона" не мала жодних шансів
Мадридці відкрили рахунок вже на 17-й хвилині, коли після передачі з лівого флангу від Беллінгема на дальню штангу Хоселу забивав без протидії — 0:1.
Через чотири хвилини після першого голу "Жирона" пропустила вдруге. Після навісу від Крооса на лінію воротарського майданчика Чуамуні пробив головою у дев’ятку — 0:2.
Після двох пропущених м’ячів "Реал" заспокоївся, а "Жирона" намагалася створювати моменти, але з цим були великі проблеми.
У другому таймі на 71-й хвилині Беллінгем після добивання забив третій гол у матчі.
Вже у додатковий час після перегляду ВАР з поля видалили Начо. Захисник "Реалу" грубо сфолив проти Порту й того винесли з поля на ношах. Через червону картку гравці клубів влаштували штовханину.
Для "Жирони" ця поразка стала першою цього сезону. Також команда вперше не забила.
Циганков зіграв у матчі 45 хвилин й був замінений у перерві, а Довбика змінили на 59-й хвилині.
"Жирона" — "Реал" — 0:3
Голи: Хоселу, 17, Чуамені, 21, Беллінгем, 71
"Жирона": Гассаніга — Коуту, Лопес (Порту, 60), Е. Гарсія, Блінд, Гутьєррес — Еррера (Соліс, 87), А. Гарсія — Циганков (Валері, 46), Савіо (Торре, 79) — Довбик (Стуані, 59).
"Реал": Аррісабалага — Карвахаль, Рюдігер, Начо, Камавінга — Чуамені — Вальверде (Діас, 87), Кроос — Беллінгем (Себальйос, 73) — Хоселу (Васкес, 86), Вінісіус (Родріго, 68).
Попередження: Е. Гарсія, Стуані — Аррісабалага, Рюдігер
Вилучення: Начо, 90+4
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