Ребров знайшов заміну Циганкову для збірної України
Тренерський штаб збірної України ухвалив рішення про заміну одного із футболістів у заявці команди на матчі у жовтні. "Синьо-жовті" зіграють два поєдинки у відборі на Євро-2024.
Віктор Циганков не зможе вийти у цих поєдинках на поле через травму, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на офіційний сайт Української асоціації футболу.
Півзахисник іспанської "Жирони" Віктор Циганков зазнав пошкодження стегна, через яке пропустить цілий місяць. Головний тренер збірної України Сергій Ребров був змушений замінити одного із лідерів національної команди на одного з футболістів із резервного списку.
Замість Віктора Циганкова до збірної України викликали лідера "Дніпра-1" Олександра Пихальонка. Він готуватиметься у складі національної команди до важливих матчів відбору на чемпіонат Європи-2024.
Заявка збірної України
Голкіпери: Георгій Бущан ("Динамо" Київ), Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія).
Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва — "Шахтар" Донецьк), Денис Попов, Олександр Караваєв (обидва — "Динамо" Київ), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Сергій Кривцов ("Інтер" Маямі, США), Богдан Михайличенко ("Динамо" Загреб, Хорватія).
Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Віталій Буяльський (обидва — "Динамо" Київ), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (всі — "Шахтар" Донецьк), Олександр Пихальонок ("Дніпро-1" Дніпро), Олександр Зінченко ("Арсенал" Лондон, Англія), Михайло Мудрик ("Челсі" Лондон, Англія), Сергій Сидорчук ("Вестерло", Бельгія), Руслан Маліновський ("Дженоа" Генуя, Італія).
Форварди: Роман Яремчук (Валенсія, Іспанія), Артем Довбик (Жирона, Іспанія), Владислав Ванат (Динамо).
Матчі збірної України у жовтні:
- 14.10 Україна — Північна Македонія
- 17.10 Мальта — Україна
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