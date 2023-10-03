Ребров знайшов заміну Циганкову для збірної України

Головний тренер збірної України Сергій Ребров під час інтерв'ю. Скриншот YouTube

Тренерський штаб збірної України ухвалив рішення про заміну одного із футболістів у заявці команди на матчі у жовтні. "Синьо-жовті" зіграють два поєдинки у відборі на Євро-2024.

Віктор Циганков не зможе вийти у цих поєдинках на поле через травму, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на офіційний сайт Української асоціації футболу.

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Півзахисник іспанської "Жирони" Віктор Циганков зазнав пошкодження стегна, через яке пропустить цілий місяць. Головний тренер збірної України Сергій Ребров був змушений замінити одного із лідерів національної команди на одного з футболістів із резервного списку.

Олександр Пихальонок у матчі за "Дніпро-1". Фото: Google

Замість Віктора Циганкова до збірної України викликали лідера "Дніпра-1" Олександра Пихальонка. Він готуватиметься у складі національної команди до важливих матчів відбору на чемпіонат Європи-2024.

Заявка збірної України

Голкіпери: Георгій Бущан ("Динамо" Київ), Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва — "Шахтар" Донецьк), Денис Попов, Олександр Караваєв (обидва — "Динамо" Київ), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Сергій Кривцов ("Інтер" Маямі, США), Богдан Михайличенко ("Динамо" Загреб, Хорватія).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Віталій Буяльський (обидва — "Динамо" Київ), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (всі — "Шахтар" Донецьк), Олександр Пихальонок ("Дніпро-1" Дніпро), Олександр Зінченко ("Арсенал" Лондон, Англія), Михайло Мудрик ("Челсі" Лондон, Англія), Сергій Сидорчук ("Вестерло", Бельгія), Руслан Маліновський ("Дженоа" Генуя, Італія).

Форварди: Роман Яремчук (Валенсія, Іспанія), Артем Довбик (Жирона, Іспанія), Владислав Ванат (Динамо).

Матчі збірної України у жовтні:

14.10 Україна — Північна Македонія

17.10 Мальта — Україна

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