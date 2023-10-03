Ребров нашел замену Цыганкову для сборной Украины

Главній тренер сборной Украины Сергей Ребров во время интервью. Скриншот YouTube

Тренерский штаб сборной Украины принял решение о замене одного из футболистов в заявке команды на матчи в октябре. "Сине-желтые" сыграют два поединка в отборе на Евро-2024.

Виктор Цыганков не сможет выйти в этих поединках на поле из-за травмы, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

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Полузащитник испанской "Жироны" Виктор Цыганков получил повреждение бедра, из-за которого пропустит целый месяц. Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров был вынужден заменить одного из лидера национальной команды на одного из футболистов из резервного списка.

Александр Пихаленок в матче за "Днепр-1". Фото: Google

Вместо Виктора Цыганкова в сборную Украины был вызван лидер "Днепра-1" Александр Пихаленок. Он будет готовиться в составе национальной команды к важным матчам отбора на чемпионат Европы-2024.

Заявка сборной Украины

Голкиперы: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба — "Шахтер" Донецк), Денис Попов, Александр Караваев (оба — "Динамо" Киев), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Сергей Кривцов ("Интер" Майами, США), Богдан Михайличенко ("Динамо" Загреб, Хорватия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Виталий Буяльский (оба — "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все — "Шахтер" Донецк), Александр Пихаленок ("Днепр-1" Днепр), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Сергей Сидорчук ("Вестерло", Бельгия), Руслан Малиновский ("Дженоа" Генуя, Италия).

Форварды: Роман Яремчук (Валенсия, Испания), Артем Довбик (Жирона, Испания), Владислав Ванат (Динамо Киев).

Матчи сборной Украины в октябре:

14.10 Украина — Северная Македония

17.10 Мальта — Украина

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