Трубин рассказал, почему не перешел в "Интер"

Анатолий Трубин спасает ворота "Бенфики". Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Вратарь португальской "Бенфики" Анатолий Трубин объяснил причины перехода в лиссабонский клуб. Летом украинцем интересовался миланский "Интер", однако до трансфера дело не дошло.

Трубин не контактировал с представителями "нерадзурри", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал Sport Arena.

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Трубин несколько недель адаптировался в новой команде, но после этого стал основным голкипером "орлов". Он выходит на поле в матчах как Лиги чемпионов, так и национального первенства. На минувших выходных голкиперу удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности в поединке против "Порту".

Почему Трубин выбрал "Бенфику"

Помимо португальского клуба в услугах украинского вратаря был заинтересован миланский "Интер". Итальянский клуб искал замену для Андре Онана и рассматривал вариант с приглашением Анатолия Трубина.

Анатолий Трубин в матче Лиги чемпионов. Фото6 REUTERS/Pedro Nunes

Украинский голкипер подтвердил, что его агент действительно вел переговоры с "Интером". Итальянцы не могли договориться с "Шахтером" о сумме отступных. Однако "Бенфика" проявила решительность и быстро уладила детали трансфера Трубина. Анатолий заявил, что это свидетельствует о заинтересованности португальского клуба и гарантируем ему поддержку в новой команде.

"Мне было приятен интерес "Интера", это большой клуб. Но это не влияло на мою игру, как и переговоры с "Бенфикой". Я просто оставил эти вопросы своему агенту и сосредоточился на матчах за "Шахтер". Я выкладывался полностью в каждом матче за "горняков", — заверил Анатолий Трубин.

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