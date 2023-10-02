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Луческу резко высказался о "Шахтере"

2 октября 2023 11:14
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Агабекян Карен
редактор
Луческу резко высказался о "Шахтере"
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу. Фото: "Динамо"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В девятом туре киевское "Динамо" победило "Александрию" (4:2), а лидер турнирной таблицы донецкий "Шахтер" проиграл "Ворскле" (1:2). Несмотря на потерю очков у главного конкурента, в столичном клубе сконцентрированы на собственной игре.

Об этом на пресс-конференции заявил Мирча Луческу. Его слова приводит пресс-служба "Динамо".

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Луческу высказался о "Шахтере"

На пресс-конференции у Луческу спросили, вдохновляет ли его то, что "Шахтер" находится не в лучшей форме, что увеличит шансы "Динамо" на чемпионство. В ответ Мирча заявил, что его не волнует, что с "горняками".

"Нас не интересует "Шахтер". Нас не интересует любая другая команда. Нас интересует наша игра. Мы провели качественную подготовку к матчу, потому и победили", — сказал Луческу.

"Шахтер" занимает первую позицию в турнирной таблице, опережая пятое "Динамо" на три очка. При этом у киевлян три матча в запасе.

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