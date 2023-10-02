Луческу резко высказался о "Шахтере"

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу. Фото: "Динамо"

В девятом туре киевское "Динамо" победило "Александрию" (4:2), а лидер турнирной таблицы донецкий "Шахтер" проиграл "Ворскле" (1:2). Несмотря на потерю очков у главного конкурента, в столичном клубе сконцентрированы на собственной игре.

Об этом на пресс-конференции заявил Мирча Луческу. Его слова приводит пресс-служба "Динамо".

Читайте также:

Киевское "Динамо" пока хоть и не занимает первое место, но по потерянным очкам на шесть очков опережает "Шахтер".

Луческу высказался о "Шахтере"

На пресс-конференции у Луческу спросили, вдохновляет ли его то, что "Шахтер" находится не в лучшей форме, что увеличит шансы "Динамо" на чемпионство. В ответ Мирча заявил, что его не волнует, что с "горняками".

"Нас не интересует "Шахтер". Нас не интересует любая другая команда. Нас интересует наша игра. Мы провели качественную подготовку к матчу, потому и победили", — сказал Луческу.

"Шахтер" занимает первую позицию в турнирной таблице, опережая пятое "Динамо" на три очка. При этом у киевлян три матча в запасе.

Напомним, Мудрик, Кукурелья и Галахер покинут "Челси": куда перейдет украинец.

Де Брюйне заменит клуб: "Манчестер Сити" нашел замену бельгийцу.

Почему Цыганков не вышел на 2 тайм игры с "Реалом": это повлияет на сборную Украины.

Топ спортсменов, ушедших защищать Украину: они не побоялись.

Цыганков и Довбик могут уйти из "Жироны": клуб прокомментировал ситуацию.