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Луческу різко висловився про "Шахтар"

2 жовтня 2023 11:14
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Агабекян Карен
редактор
Луческу різко висловився про "Шахтар"
Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу. Фото: "Динамо"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У дев’ятому турі київське "Динамо" перемогло "Олександрію" (4:2), а лідер турнірної таблиці донецький "Шахтар" програв "Ворсклі" (1:2). Попри втрату очок у головного конкурента, у столичному клубі сконцентровані на власній грі.

Про це на пресконференції заявив Мірча Луческу. Його слова наводить пресслужба "Динамо".

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Київське "Динамо" наразі, хоч і не посідає перше місце, але за втраченими очками на шість очок випереджає "Шахтар".

Луческу висловився про "Шахтар"

На пресконференції у Луческу запитали, чи надихає його те, що "Шахтар" не в найкращій формі, що збільшить шанси "Динамо" на чемпіонство. У відповідь Мірча заявив, що його не хвилює, що з "гірниками".

"Нас не цікавить "Шахтар". Нас не цікавить будь-яка інша команда. Нас цікавить наша гра. Ми провели якісну підготовку до сьогоднішнього матчу, тому й перемогли", — сказав Луческу.

Наразі "Шахтар" посідає першу позицію в турнірній таблиці, випереджаючи п’яте "Динамо" на три очки. При цьому у киян три матчі в запасі.

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