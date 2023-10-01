"Динамо" завдяки дублю Бражка вирвало перемогу у "Олександрії"

Володимир Бражко. Фото: "Динамо"

У рамках дев’ятого туру Української прем’єр-ліги "Динамо" приймало "Олександрію". Гості прибули на матч в ослабленому складі та на фоні останніх невдач у чемпіонаті.

Попри ці фактори "Олександрія" змогла дати бій "Динамо", повідомив портал Новини.LIVE.

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Кияни відкрили рахунок вже на 15-й хвилині, коли після подачі штрафного з лівого флангу та скидання Караваєва Бражко на дальній штанзі вколотив м’яч у ворота.

Під завершення першого тайму "Олександрія" зрівняла рахунок. Після подачі Сирота зрізав м’яч на дальню штангу своїх воріт, де Джевані розтріляв їх.

Але радість гостей була не довгою, оскільки через дві хвилини Ванат замкнув простріл Ярмоленка із правого краю штрафного майданчика.

Після великої перерви "Олександрія" знову зрівняла рахунок. Це Скорко підібрав м’яч та потужно пробив у лівий кут воріт.

У відповідь "Динамо" змогло втілити свої моменти у гол лише на 83-й хвилині, коли після Кутового Ванат скинув на дальню стійку, де Бражко оформив дубль.

У додані хвилини "Динамо" забило четвертий м’яч. Кабаєв вибіг у контратаку та від лінії воротарської віддав на Буяльського, якому ніхто не завадив пробити — 4:2.

"Динамо" — "Олександрія" — 4:2

Голи: Бражко, 15, 83, Ванат, 44, Буяльський, 90+2 — Джевані, 42, Скорко, 47

"Динамо": Бущан — Караваєв (Тимчик, 84), Попов, Сирота, Дубінчак — Бражко, Андрієвський (Шепелєв, 71) — Ярмоленко, Буяльський, Волошин (Кабаєв, 71) — Ванат.

"Олександрія": Єрмаков — Скорко (Гарькавенко, 75), Кравченко, Мартинюк, Ернандес (Шостак, 23) — Смирний, Джевані (Безерру, 62), Сігеєв — Калітвінцев, Ковалець (Андрейчук, 76), Шулянський (Микитишин, 63).

Попередження: Волошин, Шепелєв — Сігеєв.

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