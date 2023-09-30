"Шахтар" сенсаційно поступився у чемпіонаті України
У дев‘ятому турі Української прем’єр-ліги "Шахтар" зіграв з полтавською "Ворсклою". Гірники несподівано зазнали поразки.
Матч завершився з рахунком 2:1 на користь "Ворскли", повідомив портал Новини.LIVE.
"Шахтар" поки зберігає першу позицію в турнірній таблиці, але після своїх матчів "гірників" можуть обійти "Кривбас" та "Чорноморець".
"Шахтар" несподівано поступився
На 21-й хвилині матчу "Ворскла" заробила пенальті після фолу Чигринського на Степанюку в своїй штрафній. З 11 метрів Скляр переграв Різника.
На початку другого тайму "гірники" зрівняли рахунок. Гочолеішвілі кинв з ауту на Сікана, який головою скинув на Зубкова й той пробив точно у ближн дев’ятку — 1:1.
На 71-й хвилині "Ворскла" забила переможний м’яч. Це після прострілу Пердути Нестеренко заніс м’яч у ворота — 1:2.
Зазначимо, що ця поразка стала першою для "Шахтаря" в сезоні.
"Шахтар" — "Ворскла" — 1:2
Голи: Зубков, 57 — Скляр, 22 (пен.), Нестеренко, 71
"Шахтар": Різник — Гочолеішвілі, Чигринський (Ракіцький, 46), Міроші, Азарові (Келсі, 82) — Степаненко (Назарина, 63) — Зубков, Бондаренко, Судаков (Криськів, 63), Кащук — Сікан.
Головний тренер: Патрів ван Леувен.
"Ворскла": Ісенко — Пердута, Павлюк, Хрипчук, Крупський — Челядін — Кане, Скляр, Нестеренко, Якубу (Черниш, 79) — Степанюк.
Головний тренер: Віктор Скрипник.
Попередження: Степаненко.
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