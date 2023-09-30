"Шахтар" сенсаційно поступився у чемпіонаті України

"Шахтар" програв "Ворсклі". Фото: "Шахтар"

У дев‘ятому турі Української прем’єр-ліги "Шахтар" зіграв з полтавською "Ворсклою". Гірники несподівано зазнали поразки.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь "Ворскли", повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

"Шахтар" поки зберігає першу позицію в турнірній таблиці, але після своїх матчів "гірників" можуть обійти "Кривбас" та "Чорноморець".

"Шахтар" несподівано поступився

На 21-й хвилині матчу "Ворскла" заробила пенальті після фолу Чигринського на Степанюку в своїй штрафній. З 11 метрів Скляр переграв Різника.

На початку другого тайму "гірники" зрівняли рахунок. Гочолеішвілі кинв з ауту на Сікана, який головою скинув на Зубкова й той пробив точно у ближн дев’ятку — 1:1.

На 71-й хвилині "Ворскла" забила переможний м’яч. Це після прострілу Пердути Нестеренко заніс м’яч у ворота — 1:2.

Зазначимо, що ця поразка стала першою для "Шахтаря" в сезоні.

"Шахтар" — "Ворскла" — 1:2

Голи: Зубков, 57 — Скляр, 22 (пен.), Нестеренко, 71

"Шахтар": Різник — Гочолеішвілі, Чигринський (Ракіцький, 46), Міроші, Азарові (Келсі, 82) — Степаненко (Назарина, 63) — Зубков, Бондаренко, Судаков (Криськів, 63), Кащук — Сікан.

Головний тренер: Патрів ван Леувен.

"Ворскла": Ісенко — Пердута, Павлюк, Хрипчук, Крупський — Челядін — Кане, Скляр, Нестеренко, Якубу (Черниш, 79) — Степанюк.

Головний тренер: Віктор Скрипник.

Попередження: Степаненко.

Нагадаємо, Мудрик, Кукурелья та Галахер покинуть "Челсі": куди перейде українець.

Де Брюйне замінить клуб: "Манчестер Сіті" знайшов заміну на бельгійця.

"Динамо" продасть основного захисника: є пропозиція від відомого клубу.

Циганков та Довбик можуть піти з "Жирони": клуб прокоментував ситуацію.

Довбик зробив заяву після перемоги у Ла-Лізі.