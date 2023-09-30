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"Шахтер" сенсационно уступил в чемпионате Украины

30 сентября 2023 19:39
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Агабекян Карен
редактор
"Шахтер" сенсационно уступил в чемпионате Украины
"Шахтер" проиграл "Ворскле". Фото: "Шахтер"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В девятом туре Украинской премьер-лиги "Шахтер" сыграл с полтавской "Ворсклой". "Горняки" неожиданно потерпели поражение.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу "Ворсклы", сообщил портал Новини.LIVE.

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"Шахтер" неожиданно уступил

На 21-й минуте матча "Ворскла" заработала пенальти после фола Чигринского на Степанюке в своей штрафной. С 11 метров Скляр переиграл Ризныка.

В начале второго тайма "горняки" сравняли счет. Гочолеишвили кинул мяч с аута на Сикана, который головой сбросил на Зубкова и тот пробил точно в ближнюю девятку — 1:1.

На 71-й минуте "Ворскла" забила победный мяч. Это после прострела Пердуты Нестеренко занес мяч в ворота — 1:2.

Отметим, что это поражение стало первым для "Шахтера" в сезоне.

"Шахтер" — "Ворскла" — 1:2

Голы: Зубков, 57 — Скляр, 22 (пен.), Нестеренко, 71

"Шахтер": Ризнык — Гочолеишвили, Чигринский (Ракицкий, 46), Мироши, Азаров (Келси, 82) — Степаненко (Назарина, 63) — Зубков, Бондаренко, Судаков (Крысков, 63), Кащук — Сикан.

Главный тренер: Патрик ван Леувен.

"Ворскла": Исенко — Пердута, Павлюк, Хрипчук, Крупский — Челядин — Кане, Скляр, Нестеренко, Якубу (Черныш, 79) — Степанюк.

Главный тренер: Виктор Скрипник.

Предупреждение: Степаненко.

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