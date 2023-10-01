"Динамо" благодаря дублю Бражко вырвало победу у "Александрии"

Владимир Бражко. Фото: "Динамо"

В рамках девятого тура Украинской премьер-лиги "Динамо" принимало "Александрию". Гости прибыли на матч в ослабленном составе и на фоне неудач в чемпионате.

Несмотря на эти факторы, "Александрия" смогла дать бой "Динамо", сообщил портал Новини.LIVE.

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Киевляне открыли счет уже на 15-й минуте, когда после подачи штрафнго с левого фланга и сброса Караваева Бражко на дальней штанге вколотил мяч в ворота.

К концу первого тайма "Александрия" сравняла счет. После подачи Сирота срезал мяч на дальнюю штангу своих ворот, где Джевани расстрелял их.

Но радость гостей была не долгой, поскольку через две минуты Ванат замкнул прострел Ярмоленко из правого края штрафной.

После большого перерыва "Александрия" снова сравняла счет. Это Скорко подобрал мяч и пробил в левый угол ворот.

В ответ "Динамо" смогло воплотить свои моменты в гол лишь на 83-й минуте, когда после углового Ванат сбросил на дальнюю штангу, где Бражко оформил дубль.

В добавленные минуты "Динамо" забило четвертый мяч. Кабаев выбежал в контратаку и от линии вратарской отдал на Буяльского, которому никто не помешал пробить — 4:2.

"Динамо" — "Александрия" — 4:2

Голы: Бражко, 15, 83, Ванат, 44, Буяльский, 90+2 — Джевани, 42, Скорко, 47

"Динамо": Бущан — Караваев (Тимчик, 84), Попов, Сирота, Дубинчак — Бражко, Андриевский (Шепелев, 71) — Ярмоленко, Буяльский, Волошин (Кабаев, 71) — Ванат.

"Александрия": Ермаков — Скорко (Гарькавенко, 75), Кравченко, Мартынюк, Эрнандес (Шостак, 23) — Смирный, Джевани (Безерру, 62), Сигеев — Калитвинцев, Ковалец (Андрейчук, 76), Шулянский (Микитишин).

Предупреждения: Волошин, Шепелев — Сигеев.

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