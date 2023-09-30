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Трубин провел первый "сухой" матч за "Бенфику": "Порту" оказался "на лопатках"

30 сентября 2023 09:10
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Агабекян Карен
редактор
Трубин провел первый "сухой" матч за "Бенфику": "Порту" оказался "на лопатках"
"Бенфика" перед матчем. Фото: "Бенфика"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В 7-м туре чемпионата Португалии прошел центральный матч первого круга. "Бенфика" принимала "Порту".

За "орлов" с первых минут матча играл украинский голкипер Анатолий Трубин, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что Трубин летом перешел в "Бенфику" и с того момента провел уже два матча, в которых пропустил по одному мячу.

Трубин не подвел, а нападение один забил

До седьмого тура "Порту" лидировало в турнирной таблице, опережая соперников на одно очко. Поэтому для "Бенфики" и так принципиальный матч превращался в тот, где победа необходима.

Над командами было давление, но на 19-й минуте над хозяевами он ослаб, поскольку красную карточку получил Кардозу.

Несмотря на игру, в большинстве "орлы" забили лишь раз. Единственным мячом в игре отличился звездный ветеран "Бенфики" Анхель ди Мария. На 68-й минуте аргентинец не оставил шансов голкиперу.

"Бенфика" — "Порту" — 1:0

Гол: Ди Мария, 68.

Удален: Кардозу, 19.

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