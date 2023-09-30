Трубин провел первый "сухой" матч за "Бенфику": "Порту" оказался "на лопатках"
В 7-м туре чемпионата Португалии прошел центральный матч первого круга. "Бенфика" принимала "Порту".
За "орлов" с первых минут матча играл украинский голкипер Анатолий Трубин, сообщил портал Новини.LIVE.
Отметим, что Трубин летом перешел в "Бенфику" и с того момента провел уже два матча, в которых пропустил по одному мячу.
GOLO DI MARIA— André Belo (@AndrBelo2) September 29, 2023
Benfica 1 x 0 Porto #benfica #porto #dimaria #neres #andrebello #andrebello87 pic.twitter.com/wdsiSts1r6
Трубин не подвел, а нападение один забил
До седьмого тура "Порту" лидировало в турнирной таблице, опережая соперников на одно очко. Поэтому для "Бенфики" и так принципиальный матч превращался в тот, где победа необходима.
Над командами было давление, но на 19-й минуте над хозяевами он ослаб, поскольку красную карточку получил Кардозу.
Несмотря на игру, в большинстве "орлы" забили лишь раз. Единственным мячом в игре отличился звездный ветеран "Бенфики" Анхель ди Мария. На 68-й минуте аргентинец не оставил шансов голкиперу.
"Бенфика" — "Порту" — 1:0
Гол: Ди Мария, 68.
Удален: Кардозу, 19.
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