Трубін провів перший "сухий" матч за "Бенфіку": "Порту" опинився "на лопатках"
В 7-му турі чемпіонату Португалії відбувся центральний матч першого кола. "Бенфіка" приймала "Порту".
За "орлів" з перших хвилин матчу грав український голкіпер Анатолій Трубін, повідомив портал Новини.LIVE.
Зазначимо, що Трубін влітку перейшов до "Бенфіки" й з того моменту провів вже два матчі, в яких пропустив по одному м’ячу.
GOLO DI MARIA— André Belo (@AndrBelo2) September 29, 2023
Benfica 1 x 0 Porto #benfica #porto #dimaria #neres #andrebello #andrebello87 pic.twitter.com/wdsiSts1r6
Трубін не підвів, а напад один забив
До сьомого туру "Порту" лідирувало в турнірній таблиці, випереджаючи суперників на одне очко. Тому для "Бенфіки" й так принциповий матч перетворювався в той, де перемога напрочуд необхідна.
Над командами був тиск, але на 19-й хвилині над господарями він послабшав, оскільки червону картку отримав Кардозу.
Попри гру в більшості "орли" забили лише раз. Єдиним м’ячем у грі відзначився зірковий ветеран "Бенфіки" Анхель ді Марія. На 68-й хвилині аргентинець не залишив шансів голкіперу.
"Бенфіка" — "Порту" — 1:0
Гол: Ді Марія, 68.
Вилучений: Кардозу, 19.
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