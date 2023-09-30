Трубін провів перший "сухий" матч за "Бенфіку": "Порту" опинився "на лопатках"

"Бенфіка" перед матчем. Фото: "Бенфіка"

В 7-му турі чемпіонату Португалії відбувся центральний матч першого кола. "Бенфіка" приймала "Порту".

За "орлів" з перших хвилин матчу грав український голкіпер Анатолій Трубін, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що Трубін влітку перейшов до "Бенфіки" й з того моменту провів вже два матчі, в яких пропустив по одному м’ячу.

Трубін не підвів, а напад один забив

До сьомого туру "Порту" лідирувало в турнірній таблиці, випереджаючи суперників на одне очко. Тому для "Бенфіки" й так принциповий матч перетворювався в той, де перемога напрочуд необхідна.

Над командами був тиск, але на 19-й хвилині над господарями він послабшав, оскільки червону картку отримав Кардозу.

Попри гру в більшості "орли" забили лише раз. Єдиним м’ячем у грі відзначився зірковий ветеран "Бенфіки" Анхель ді Марія. На 68-й хвилині аргентинець не залишив шансів голкіперу.

"Бенфіка" — "Порту" — 1:0

Гол: Ді Марія, 68.

Вилучений: Кардозу, 19.

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