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Трубін розповів, чому не перейшов до "Інтера"

3 жовтня 2023 13:27
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Трубін розповів, чому не перейшов до "Інтера"
Анатолій Трубін рятує ворота "Бенфіки". Фото: REUTERS/Pedro Nunes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Воротар португальської "Бенфіки" Анатолій Трубін пояснив причини переходу до лісабонського клубу. Влітку українцем цікавився міланський "Інтер", проте до трансферу не дійшло.

Трубін не контактував із представниками "нерадзуррі", повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал Sport Arena.

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Кілька місяців тому "Бенфіка" заплатила донецькому "Шахтарю" десять мільйонів євро за Анатолія Трубіна. Український клуб може отримати ще мільйон євро як бонуси.

Трубін кілька тижнів адаптувався до нової команди, але після цього став основним голкіпером "орлів". Він виходить на поле у матчах як Ліги чемпіонів, так і національної першості. На минулих вихідних голкіперу вдалося зберегти свої ворота у недоторканності у поєдинку проти "Порту".

Чому Трубін обрав "Бенфіку"

Окрім португальського клубу у послугах українського воротаря був зацікавлений міланський "Інтер". Італійський клуб шукав заміну для Андре Онана та розглядав варіант із запрошенням Анатолія Трубіна.

Анатолій Трубін
Анатолій Трубін у матчі Ліги чемпіонів. Фото6 REUTERS/Pedro Nunes

Український голкіпер підтвердив, що його агент справді вів переговори з "Інтером". Італійці не могли домовитися із "Шахтарем" про суму відступних. Проте "Бенфіка" виявила рішучість та швидко залагодила деталі трансферу Трубіна. Анатолій заявив, що це свідчить про зацікавленість португальського клубу та гарантуємо йому підтримку у новій команді.

"Мені був приємний інтерес "Інтера", це великий клуб. Але це не впливало на мою гру, як і переговори з "Бенфікою". Я просто залишив ці питання своєму агенту та зосередився на матчах за "Шахтар". Я викладався повністю у кожному матчі за "гірників", — запевнив Анатолій Трубін.

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