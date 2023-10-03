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Мудрик звернувся до вболівальників після першого голу за "Челсі": що сказав

3 жовтня 2023 09:21
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мудрик звернувся до вболівальників після першого голу за "Челсі": що сказав
Михайло Мудрик святкує свій дебютний гол. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної України та лондонського "Челсі" Михайло Мудрик бурхливо відзначив на полі свій дебютний гол за англійську команду. Вінгер допоміг "синім" обіграти "Фулгем" із рахунком 2:0.

Після матчу Мудрик прокоментував перемогу на своїй сторінці в Instagram.

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Лондонський "Челсі" здобув першу перемогу після серії з трьох матчів, у яких команда Маурісіо Почеттіно двічі програла та зіграла внічию з "Борнмутом". Завдяки успіху у домашній зустрічі з "Фулгемом" "сині" зуміли піднятися на 11 місце у турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги.

Що сказав Мудрик після свого голу

Український футболіст "Челсі" Михайло Мудрик дуже активно провів першу половину зустрічі. На 18-й хвилині йому вдалося забити дебютний гол своєї команди, який став для півзахисника першим м'ячем в офіційному матчі за "Челсі".

Михайло Мудрік
Михайло Мудрик у матчі за "Челсі". Фото: REUTERS/Tony Obrien

"Я роблю все, що можу, разом з уболівальниками "Челсі". Це була чудова гра, за підсумками якої команда набрала важливі три очки. Для мене є великою честю забити перший гол за такий великий клуб. Я вдячний уболівальникам за підтримку", — заявив Михайло Мудрик.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by МM (@mmudryk10)

У перерві український футболіст змушений був залишити поле. Мудрик отримав травму, і Почеттіно не ризикував здоров'ям гравця.

Нагадаємо, "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським. 

Український форвард забив дебютний м'яч у чемпіонаті Англії. 

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