"Челсі" з дебютним голом Мудрика переміг "Фулгем"

Михайло Мудрик. Фото: REUTERS/Tony Obrien

У рамках сьомого туру Англійської прем'єр-ліги "Фулгем" приймав "Челсі". За гостей з перших хвилин вийшов Михайло Мудрик.

"Челсі" вдалося перемогти з рахунком 2:0, повідомив портал Новини.LIVE

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Мудрик вперше забив за "Челсі"

Після початку матчу "Челсі" виглядало трохи активніше, але перший гол прийшов із контратаки.

На 18-й хвилині матчу Колуїлл прийняв м'яч на лівому фланзі і навісив у штрафний майданчик, де той перелетів Діопа і його першим торканням прийняв на груди Мудрик, а другим пробив по воротах — 1:0.

Зазначимо, що на 19-й хвилині Броя подвоїв перевагу гостей. Захисник "Фулгема" Рим спочатку подарував м'яч Палмеру, а потім вибив прямо у Брою і від нього влетів у ворота.

Мудрик уперше забив за "Челсі" в офіційному матчі. До того ж Михайло став сьомим українцем, який забивав у АПЛ.

У перерві Почеттіно змінив Мудрика. Другий тайм виявився менш цікавим на небезпечні моменти біля воріт один одного.

Авторитетний статистичний портал Whoscored.com поставив 22-річному українцю оцінку — 7,1.

Перемога дозволила "Челсі" піднятися на 11-те місце у турнірній таблиці з відставанням у 5 очок від зони єврокубків. "Фулгем" зараз йде тринадцятим.

"Фулгем" — "Челсі" — 0:2

Голи: Мудрик, 18, Броя, 19

"Фулгем": Лено — Кастань, Діоп, Рім, Робінсон — Рід (Кейрні, 66), Палінья, Перейра (Лукіч, 75) — Dілсон (Івобі, 53), Хіменес (Вінісіус, 53), Вілліан

"Челсі": Санчез — Кукурелья, Дісасі, Сілва, Колвілл — Кайседо (Мадуеке, 90+6), Галлахер — Палмер (Угочукву, 78), Фернандес (Матос, 90+5), Мудрик (Маатсен, 46) — Броя (Стерлінг, 65)

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