"Челси" с дебютным голом Мудрика победил "Фулхэм"

Михаил Мудрик. Фото: REUTERS/Tony Obrien

В рамках седьмого тура Английской премьер-лиги "Фулхэм" принял "Челси". За гостей с первых минут вышел Михаил Мудрик.

"Челси" удалось победить со счетом 2:0, сообщил портал Новини.LIVE,

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Мудрик впервые забил за "Челси"

После начала матча "Челси" выглядело немного активнее, но первый гол пришел из контратаки.

На 18-й минуте матча Колуилл принял мяч на левом фланге и навесил в штрафную площадку, где тот перелетел Диопа и его первым касанием принял на грудь Мудрик, а вторым пробил по воротах — 1:0.

Отметим, что на 19-й минуте Броя удвоил преимущество гостей. Защитник "Фулхэма" Рим сначала подарил мяч Палмеру, а затем выбил прямо в Брою и от него влетел в ворота.

Мудрик впервые забил за "Челси" в официальном матче. К тому же, Михаил стал седьмым украинцем, забивавшим в АПЛ.

В перерыве Почеттино поменял Мудрика. Второй тайм оказался менее интересным на опасные моменты у ворот друг друга.

Авторитетный статистический портал Whoscored.com поставил 22-летнему украинцу оценку — 7,1.

Победа позволила "Челси" подняться на 11-е место в турнирной таблице с отставанием в 5 очков от зоны еврокубков. "Фулхэм" сейчас идет тринадцатым.

"Фулхэм" — "Челси" — 0:2

Голы: Мудрик, 18, Броя, 19

"Фулхэм": Лено — Кастань, Диоп, Рим, Робинсон — Рид (Кейрни, 66), Палинья, Перейра (Лукич, 75) — Dилсон (Ивоби, 53), Хименес (Винисиус, 53), Виллиан

"Челси": Санчез — Кукурелья, Дисаси, Силва, Колвилл — Кайседо (Мадуэке, 90+6), Галлахер — Палмер (Угочукву, 78), Фернандес (Матос, 90+5), Мудрик (Маатсен, 46) — Броя (Стерлинг, 65)

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