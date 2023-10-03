Мудрик обратился к болельщикам после своего первого гола за "Челси": что сказал

Михаил Мудрик празднует свой дебютный гол. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Полузащитник сборной Украины и лондонского "Челси" Михаил Мудрик бурно отметил на поле свой дебютный гол за английскую команду. Вингер помог "синим" обыграть "Фулхэм" со счетом 2:0.

После матча Мудрик прокомментировал победу на своей странице в Instagram.

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Лондонский "Челси" одержал первую победу после серии из трех матчей, в которых команда Маурисио Почеттино дважды проиграла и сыграла вничью с "Борнмутом". Благодаря успеху в домашней встрече с "Фулхэмом" "синие" сумели подняться на 11 место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Что сказал Мудрик после своего гола

Украинский футболист "Челси" Михаил Мудрик очень активно провел первую половину встречи. На 18-й минуте ему удалось забить дебютный гол своей команды, который стал для полузащитника первым мячом в официальном матче за "Челси".

Михаил Мудрик в матче за "Челси". Фото: REUTERS/Tony Obrien

"Я делаю все, что могу, вместе с болельщиками "Челси". Это была отличная игра, по итогам которой команда набрала важные три очка. Для меня является большой честью забить первый гол за такой великий клуб. Я благодарен болельщикам за поддержку", — заявил Михаил Мудрик.

В перерыве украинский футболист был вынужден покинуть поле. Мудрик получил травму, и Почеттино не стал рисковать здоровьем игрока.

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