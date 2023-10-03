Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Мудрик обратился к болельщикам после своего первого гола за "Челси": что сказал arrow

Мудрик обратился к болельщикам после своего первого гола за "Челси": что сказал

3 октября 2023 09:21
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мудрик обратился к болельщикам после своего первого гола за "Челси": что сказал
Михаил Мудрик празднует свой дебютный гол. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины и лондонского "Челси" Михаил Мудрик бурно отметил на поле свой дебютный гол за английскую команду. Вингер помог "синим" обыграть "Фулхэм" со счетом 2:0.

После матча Мудрик прокомментировал победу на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Лондонский "Челси" одержал первую победу после серии из трех матчей, в которых команда Маурисио Почеттино дважды проиграла и сыграла вничью с "Борнмутом". Благодаря успеху в домашней встрече с "Фулхэмом" "синие" сумели подняться на 11 место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. 

Что сказал Мудрик после своего гола 

Украинский футболист "Челси" Михаил Мудрик очень активно провел первую половину встречи. На 18-й минуте ему удалось забить дебютный гол своей команды, который стал для полузащитника первым мячом в официальном матче за "Челси". 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик в матче за "Челси". Фото: REUTERS/Tony Obrien

"Я делаю все, что могу, вместе с болельщиками "Челси". Это была отличная игра, по итогам которой команда набрала важные три очка. Для меня является большой честью забить первый гол за такой великий клуб. Я благодарен болельщикам за поддержку", — заявил Михаил Мудрик. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by МM (@mmudryk10)

В перерыве украинский футболист был вынужден покинуть поле. Мудрик получил травму, и Почеттино не стал рисковать здоровьем игрока. 

Напомним, "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским. 

Украинский форвард забил дебютный мяч в чемпионате Англии. 

Луческу резко высказался о "Шахтере". 

Топ-спортсменов, которые пошли защищать Украину: они не испугались. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

None

Выборы в Польше: ловушка, игра на национализме и драма власти

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз