Український форвард забив дебютний м'яч у чемпіонаті Англії
У дев'ятому турі Чемпіоншипу "Свонсі" на виїзді зіграв проти "Міллуолла". За гостей вийшов на поле український форвард Микола Кухаревич.
Українець оформив свій перший офіційний гол у футболці клубу з Уельсу, повідомив портал Новини.LIVE.
Зазначимо, що після трансферу Кухаревич провів п'ять офіційних матчів за "Свонсі", але ще жодного разу не грав зі старту.
Mykola Kuharevich has scored his FIRST goal for new side Swansea 🔥🔥🔥— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) September 30, 2023
Beautiful header having come off bench to seal all 3 points away at Millwall 👌 pic.twitter.com/sERzRqv2kP
Дебютний м'яч та важлива перемога
"Міллуолл" — "Свонсі" — 0:3
Голи: Лоу, 23 (п.), Граймс, 57, Кухаревич, 79
Українець у другому таймі вийшов на заміну замість Єтса, коли рахунок ще був 0:1. Потім Граймс подвоїв перевагу гостей.
На 79-й хвилині після навісу з правого флангу ударом головою пробив голкіпера господарів.
Зазначимо, що 22-річний Кухаревич влітку перейшов до "Суонсі" із французького "Труа" за 2 млн євро. Микола підписав контракт до літа 2026 з опцією продовження ще на сезон.
У турнірній таблиці після перемоги "Суонсі" піднявся з 21 на 17-у позицію у другій за силою лізі Англії.
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