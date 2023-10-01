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Український форвард забив дебютний м'яч у чемпіонаті Англії

1 жовтня 2023 12:10
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Агабекян Карен
редактор
Український форвард забив дебютний м'яч у чемпіонаті Англії
Миколу Кухаревича вітають із забитим голом. Фото: "Суонсі"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У дев'ятому турі Чемпіоншипу "Свонсі" на виїзді зіграв проти "Міллуолла". За гостей вийшов на поле український форвард Микола Кухаревич.

Українець оформив свій перший офіційний гол у футболці клубу з Уельсу, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що після трансферу Кухаревич провів п'ять офіційних матчів за "Свонсі", але ще жодного разу не грав зі старту.

Дебютний м'яч та важлива перемога

"Міллуолл" — "Свонсі" — 0:3

Голи: Лоу, 23 (п.), Граймс, 57, Кухаревич, 79

Українець у другому таймі вийшов на заміну замість Єтса, коли рахунок ще був 0:1. Потім Граймс подвоїв перевагу гостей.

На 79-й хвилині після навісу з правого флангу ударом головою пробив голкіпера господарів.

Зазначимо, що 22-річний Кухаревич влітку перейшов до "Суонсі" із французького "Труа" за 2 млн євро. Микола підписав контракт до літа 2026 з опцією продовження ще на сезон.

У турнірній таблиці після перемоги "Суонсі" піднявся з 21 на 17-у позицію у другій за силою лізі Англії.

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