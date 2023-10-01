Український форвард забив дебютний м'яч у чемпіонаті Англії

Миколу Кухаревича вітають із забитим голом. Фото: "Суонсі"

У дев'ятому турі Чемпіоншипу "Свонсі" на виїзді зіграв проти "Міллуолла". За гостей вийшов на поле український форвард Микола Кухаревич.

Українець оформив свій перший офіційний гол у футболці клубу з Уельсу, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що після трансферу Кухаревич провів п'ять офіційних матчів за "Свонсі", але ще жодного разу не грав зі старту.

Mykola Kuharevich has scored his FIRST goal for new side Swansea 🔥🔥🔥



Beautiful header having come off bench to seal all 3 points away at Millwall 👌 pic.twitter.com/sERzRqv2kP — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) September 30, 2023

Дебютний м'яч та важлива перемога

"Міллуолл" — "Свонсі" — 0:3

Голи: Лоу, 23 (п.), Граймс, 57, Кухаревич, 79

Українець у другому таймі вийшов на заміну замість Єтса, коли рахунок ще був 0:1. Потім Граймс подвоїв перевагу гостей.

На 79-й хвилині після навісу з правого флангу ударом головою пробив голкіпера господарів.

Зазначимо, що 22-річний Кухаревич влітку перейшов до "Суонсі" із французького "Труа" за 2 млн євро. Микола підписав контракт до літа 2026 з опцією продовження ще на сезон.

У турнірній таблиці після перемоги "Суонсі" піднявся з 21 на 17-у позицію у другій за силою лізі Англії.

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