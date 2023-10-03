"Антверпен" — "Шахтар": де і коли дивитись матч Ліги чемпіонів

Олександр Зубков під час атаки. Фото: пресслужба "Шахтаря"

У середу, четвертого жовтня, донецький "Шахтар" зіграє з бельгійським "Антверпеном" у матчі другого туру групового раунду Ліги чемпіонів. Підопічні Патріка ван Леувена можуть здобути першу перемогу на турнірі.

Футболісти донецького клубу вже прибули до Бельгії, повідомляє портал Новини.LIVE.

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"Шахтар" програв у першому поєдинку групового етапу Ліги чемпіонів. Українська команда поступилася у домашньому матчі "Порту" з рахунком 1:3. Бельгійський "Антверпен" теж розпочав свій шлях у груповому раунді ЛЧ із поразки. Підопічні Марка ван Боммеля пропустило від "Барселони" п'ять голів. Не виключено, що очний поєдинок суперників визначить, яка з команд збереже шанси на "єврокубкову весну".

"Антверпен" — "Шахтар": де і коли дивитися матч ЛЧ

Поєдинок другого туру групового етапу Ліги чемпіонів пройде в середу, четвертого жовтня, на стадіоні "Босейлстадіон" у Бельгії. Початок зустрічі запланований на 19:45 за київським часом. Команди виведе на поле головний арбітр зі Словенії Раді Обренович.

Донецька команда у Бельгії. Фото: пресслужба "Шахтаря"

В Україні поєдинок "Антверпен" — "Шахтар" покаже офіційний транслятор матчів Ліги чемпіонів медіасервіс Megogo. Матч пройде на телеканалі "Футбол перший".

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