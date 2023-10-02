Ліга чемпіонів може отримати новий формат: що зміниться для українських клубів

Джуд Беллінгем та його "Реал" претендують на наступну ЛЧ. Фото: УЄФА

В УЄФА знову планують змінити формат проведення єврокубків. Цікаво, що минулий формат ще не стартував — він почне працювати у сезоні 2024/2025 років.

Про це повідомила Marca із посиланням на El Pais.

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Ліга чемпіонів матиме новий формат

Згідно з інформацією джерела, у новому форматі запропонували зробити в єврокубках 3 дивізіони по 18 команд: Суперліга, Ліга Європи та Ліга претендентів. Як бачимо, Ліга чемпіонів називатиметься Суперлігою.

Поки що невідомо, за якими критеріями та в якій кількості клуби потраплятимуть до цих трьох дивізіонів.

Відомо, що із Суперліги вилітатимуть дві найгірші команди, які замінять два найкращі клуби з Ліги Європи.

З ЛЕ до Ліги претендентів вилітатимуть чотири команди та стільки ж їх замінить.

Невідомо, чи буде круговий формат, оскільки команди не зможуть зіграти по 34 матчі на додачу до ігор чемпіонату.

Зазначимо, що новий формат почне діяти не раніше сезону 2027/2028 років.

Формат заснований на тому, щоб сильні клуби грали між собою, середні — один з одним, та слабкі зі слабкими. Це призведе до ситуації, що у Суперлізі гратимуть клуби із топових чемпіонатів. Середнякам європейського футболу, таким як "Динамо" та "Шахтар", буде дуже складно потрапити до головного турніру Європи з нинішніми фінансовими вливаннями.

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