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Ліга чемпіонів може отримати новий формат: що зміниться для українських клубів

2 жовтня 2023 13:17
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Агабекян Карен
редактор
Ліга чемпіонів може отримати новий формат: що зміниться для українських клубів
Джуд Беллінгем та його "Реал" претендують на наступну ЛЧ. Фото: УЄФА
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В УЄФА знову планують змінити формат проведення єврокубків. Цікаво, що минулий формат ще не стартував — він почне працювати у сезоні 2024/2025 років.

Про це повідомила Marca із посиланням на El Pais.

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Шахтар - Порту
"Шахтар" — "Порту" в ЛЧ 2023/2024 рр. Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

Ліга чемпіонів матиме новий формат

Згідно з інформацією джерела, у новому форматі запропонували зробити в єврокубках 3 дивізіони по 18 команд: Суперліга, Ліга Європи та Ліга претендентів. Як бачимо, Ліга чемпіонів називатиметься Суперлігою.

Поки що невідомо, за якими критеріями та в якій кількості клуби потраплятимуть до цих трьох дивізіонів.

Відомо, що із Суперліги вилітатимуть дві найгірші команди, які замінять два найкращі клуби з Ліги Європи.

З ЛЕ до Ліги претендентів вилітатимуть чотири команди та стільки ж їх замінить.

Невідомо, чи буде круговий формат, оскільки команди не зможуть зіграти по 34 матчі на додачу до ігор чемпіонату.

Зазначимо, що новий формат почне діяти не раніше сезону 2027/2028 років.

Формат заснований на тому, щоб сильні клуби грали між собою, середні — один з одним, та слабкі зі слабкими. Це призведе до ситуації, що у Суперлізі гратимуть клуби із топових чемпіонатів. Середнякам європейського футболу, таким як "Динамо" та "Шахтар", буде дуже складно потрапити до головного турніру Європи з нинішніми фінансовими вливаннями.

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