Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Лига чемпионов может получить новый формат: что изменится для украинских клубов arrow

Лига чемпионов может получить новый формат: что изменится для украинских клубов

2 октября 2023 13:17
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Лига чемпионов может получить новый формат: что изменится для украинских клубов
Джуд Беллингэм и его "Реал" претендуют на следующую ЛЧ. Фото: УЕФА
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В УЕФА снова планируют изменить формат проведения еврокубков. Интересно, что прошлый формат еще не стартовал — он начнет работать в сезоне 2024/2025 гг.

Об этом сообщила Marca со ссылкой на El Pais.

Читайте также:

Сейчас ведутся переговоры о новом формате между УЕФА и Европейской ассоциацией клубов (ECA).

Шахтер - Порту
"Шахтер" — "Порту" в ЛЧ 2023/2024 гг. Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

У Лиги чемпионов будет новый формат

Согласно с информацией источника, в новом формате предложили сделать в еврокубках 3 дивизиона по 18 команд: Суперлига, Лига Европы и Лига претендентов. Как видим, Лига чемпионов будет называться Суперлигой.

Пока неизвестно, по каким критериям и в каком количестве клубы будут попадать в эти три дивизиона.

Известно, что из Суперлиги будут вылетать две худшие команды, которые заменят два лучших клуба из Лиги Европы.

Из ЛЕ в Лигу претендентов будут вылетать четыре команды и столько же их заменит.

Неизвестно, будет ли круговой формат, поскольку команды не смогут сыграть по 34 матча в дополнение к играм чемпионата.

Отметим, что новый формат начнет действовать не ранее сезона 2027/2028 гг.

Формат основан на том, чтобы сильные клубы играли между собой, средние — друг с другом, и слабые со слабыми. Это приведет к ситуации, что в Суперлиге будут играть клубы из топовых чемпионатов. Середнякам европейского футбола, таким как "Динамо" и "Шахтер" будет очень сложно попасть в главный турнир Европы с нынешними финансовыми вливаниями.

Напомним, Мудрик, Кукурелья и Галахер покинут "Челси": куда перейдет украинец.

Де Брюйне заменит клуб: "Манчестер Сити" нашел замену бельгийцу.

Почему Цыганков не вышел на 2 тайм игры с "Реалом": это повлияет на сборную Украины.

Топ спортсменов, ушедших защищать Украину: они не побоялись.

Цыганков и Довбик могут уйти из "Жироны": клуб прокомментировал ситуацию.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

None

Выборы в Польше: ловушка, игра на национализме и драма власти

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз