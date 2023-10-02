Лига чемпионов может получить новый формат: что изменится для украинских клубов

Джуд Беллингэм и его "Реал" претендуют на следующую ЛЧ. Фото: УЕФА

В УЕФА снова планируют изменить формат проведения еврокубков. Интересно, что прошлый формат еще не стартовал — он начнет работать в сезоне 2024/2025 гг.

Об этом сообщила Marca со ссылкой на El Pais.

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У Лиги чемпионов будет новый формат

Согласно с информацией источника, в новом формате предложили сделать в еврокубках 3 дивизиона по 18 команд: Суперлига, Лига Европы и Лига претендентов. Как видим, Лига чемпионов будет называться Суперлигой.

Пока неизвестно, по каким критериям и в каком количестве клубы будут попадать в эти три дивизиона.

Известно, что из Суперлиги будут вылетать две худшие команды, которые заменят два лучших клуба из Лиги Европы.

Из ЛЕ в Лигу претендентов будут вылетать четыре команды и столько же их заменит.

Неизвестно, будет ли круговой формат, поскольку команды не смогут сыграть по 34 матча в дополнение к играм чемпионата.

Отметим, что новый формат начнет действовать не ранее сезона 2027/2028 гг.

Формат основан на том, чтобы сильные клубы играли между собой, средние — друг с другом, и слабые со слабыми. Это приведет к ситуации, что в Суперлиге будут играть клубы из топовых чемпионатов. Середнякам европейского футбола, таким как "Динамо" и "Шахтер" будет очень сложно попасть в главный турнир Европы с нынешними финансовыми вливаниями.

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