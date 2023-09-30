Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Сегодня "Шахтер" может уволить Ван Леувена arrow

Сегодня "Шахтер" может уволить Ван Леувена

30 сентября 2023 21:09
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Сегодня "Шахтер" может уволить Ван Леувена
Патрик Ван Леувен. Фото: "Шахтер"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В девятом туре Украинской премьер-лиги донецкий "Шахтер" уступил полтавской "Ворскле". Для дончан это первое поражение в нынешнем сезоне УПЛ.

Источники ТаТоТаке утверждают, что сегодня вечером может быть принято решение об отставке главного тренера Патрика Ван Леувена.

Читайте также:

После назначения Леувена команда потеряла очки в трех матчах УПЛ и с поражения от "Порту" стартовала на групповом этапе Лиги чемпионов.

Решение о будущем тренера примет Ринат Ахметов

По информации источников, сегодня вечером состоится консультация президента клуба Рината Ахметова с руководящим менеджментом. Стороны обсудят будущее Леувена и могут принять решение об его увольнении.

Отметим, что на решение менеджмента и Ахметова могут повлиять футболисты, которые недовольны Леувеном.

В девятом туре УПЛ "Шахтер" может потерять лидерство, если в своих матчах выиграют криворожский "Кривбасс" и одесский "Черноморец".

Напомним, Мудрик, Кукурелья и Галахер покинут "Челси": куда перейдет украинец.

Де Брюйне заменит клуб: "Манчестер Сити" нашел замену бельгийцу.

"Динамо" продаст основного защитника: есть предложение от известного клуба.

Цыганков и Довбик могут уйти из "Жироны": клуб прокомментировал ситуацию.

Довбик сделал заявление после победы в Ла Лиге.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Утратил тех, кого приручил: как скандал с Арестовичем повлияет на его рейтинг

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз