Сегодня "Шахтер" может уволить Ван Леувена

Патрик Ван Леувен. Фото: "Шахтер"

В девятом туре Украинской премьер-лиги донецкий "Шахтер" уступил полтавской "Ворскле". Для дончан это первое поражение в нынешнем сезоне УПЛ.

Источники ТаТоТаке утверждают, что сегодня вечером может быть принято решение об отставке главного тренера Патрика Ван Леувена.

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После назначения Леувена команда потеряла очки в трех матчах УПЛ и с поражения от "Порту" стартовала на групповом этапе Лиги чемпионов.

Решение о будущем тренера примет Ринат Ахметов

По информации источников, сегодня вечером состоится консультация президента клуба Рината Ахметова с руководящим менеджментом. Стороны обсудят будущее Леувена и могут принять решение об его увольнении.

Отметим, что на решение менеджмента и Ахметова могут повлиять футболисты, которые недовольны Леувеном.

В девятом туре УПЛ "Шахтер" может потерять лидерство, если в своих матчах выиграют криворожский "Кривбасс" и одесский "Черноморец".

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