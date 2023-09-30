Сегодня "Шахтер" может уволить Ван Леувена
В девятом туре Украинской премьер-лиги донецкий "Шахтер" уступил полтавской "Ворскле". Для дончан это первое поражение в нынешнем сезоне УПЛ.
Источники ТаТоТаке утверждают, что сегодня вечером может быть принято решение об отставке главного тренера Патрика Ван Леувена.
После назначения Леувена команда потеряла очки в трех матчах УПЛ и с поражения от "Порту" стартовала на групповом этапе Лиги чемпионов.
Решение о будущем тренера примет Ринат Ахметов
По информации источников, сегодня вечером состоится консультация президента клуба Рината Ахметова с руководящим менеджментом. Стороны обсудят будущее Леувена и могут принять решение об его увольнении.
Отметим, что на решение менеджмента и Ахметова могут повлиять футболисты, которые недовольны Леувеном.
В девятом туре УПЛ "Шахтер" может потерять лидерство, если в своих матчах выиграют криворожский "Кривбасс" и одесский "Черноморец".
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