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Сьогодні "Шахтар" може звільнити Ван Леувена

30 вересня 2023 21:09
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Агабекян Карен
редактор
Сьогодні "Шахтар" може звільнити Ван Леувена
Патрік Ван Леувен. Фото: "Шахтар"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У дев'ятому турі Української прем'єр-ліги донецький "Шахтар" поступився полтавській "Ворсклі". Для донеччан це перша поразка у нинішньому сезоні УПЛ.

Джерела ТаТоТаке стверджують, що сьогодні ввечері може бути ухвалено рішення про відставку головного тренера Патріка Ван Леувена.

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Після призначення Леувена команда втратила очки у трьох матчах УПЛ і з поразки від "Порту" стартувала на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Рішення про майбутнє тренера ухвалить Рінат Ахметов

За інформацією джерел, сьогодні ввечері відбудеться консультація президента клубу Ріната Ахметова із керівним менеджментом. Сторони обговорять майбутнє Леувена і можуть ухвалити рішення про його звільнення.

Зазначимо, що на рішення менеджменту та Ахметова можуть вплинути футболісти, які незадоволені Леувеном.

У дев'ятому турі УПЛ "Шахтар" може втратити лідерство, якщо у своїх матчах виграють криворізький "Кривбас" та одеський "Чорноморець".

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