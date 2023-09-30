Сьогодні "Шахтар" може звільнити Ван Леувена

Патрік Ван Леувен. Фото: "Шахтар"

У дев'ятому турі Української прем'єр-ліги донецький "Шахтар" поступився полтавській "Ворсклі". Для донеччан це перша поразка у нинішньому сезоні УПЛ.

Джерела ТаТоТаке стверджують, що сьогодні ввечері може бути ухвалено рішення про відставку головного тренера Патріка Ван Леувена.

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Рішення про майбутнє тренера ухвалить Рінат Ахметов

За інформацією джерел, сьогодні ввечері відбудеться консультація президента клубу Ріната Ахметова із керівним менеджментом. Сторони обговорять майбутнє Леувена і можуть ухвалити рішення про його звільнення.

Зазначимо, що на рішення менеджменту та Ахметова можуть вплинути футболісти, які незадоволені Леувеном.

У дев'ятому турі УПЛ "Шахтар" може втратити лідерство, якщо у своїх матчах виграють криворізький "Кривбас" та одеський "Чорноморець".

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