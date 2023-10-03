"Антверпен" — "Шахтер": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Александр Зубков во время атаки. Фото: пресс-служба "Шахтера"

В среду, четвертого октября, донецкий "Шахтер" сыграет с бельгийским "Антверпеном" в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов. Подопечные Патрика ван Леувена могут одержать первую победу на турнире.

Футболисты донецкого клуба уже прибыли в Бельгию, сообщает портал Новини.LIVE.

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"Шахтер" проиграл в первом поединке группового этапа Лиги чемпионов. Украинская команда уступила в домашнем матче "Порту" со счетом 1:3. Бельгийский "Антверпен" тоже начал свой путь в групповом раунде ЛЧ с поражения. Подопечные Марка ван Боммеля были разгромлены "Барселоной" со счетом 0:5. Не исключено, что очный поединок соперников определит, какая из команд сохранит шансы на "еврокубковую весну".

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Поединок второго тура группового этапа Лиги чемпионов пройдет в среду, четвертого октября, на стадионе "Босэйлстадион" в Бельгии. Начало встречи запланировано на 19:45 по киевскому времени. Команды выведет на поле главный арбитр из Словении Раде Обренович.

Донецкая команда в Бельгии. Фото: пресс-служба "Шахтера"

В Украине поединок "Антверпен" — "Шахтер" покажет официальный транслятор матчей Лиги чемпионов медиасервис Megogo. Матч пройдет на телеканале "Футбол первый".

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