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"Антверпен" — "Шахтер": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

3 октября 2023 10:18
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Антверпен" — "Шахтер": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Александр Зубков во время атаки. Фото: пресс-служба "Шахтера"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В среду, четвертого октября, донецкий "Шахтер" сыграет с бельгийским "Антверпеном" в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов. Подопечные Патрика ван Леувена могут одержать первую победу на турнире. 

Футболисты донецкого клуба уже прибыли в Бельгию, сообщает портал Новини.LIVE. 

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"Шахтер" проиграл в первом поединке группового этапа Лиги чемпионов. Украинская команда уступила в домашнем матче "Порту" со счетом 1:3. Бельгийский "Антверпен" тоже начал свой путь в групповом раунде ЛЧ с поражения. Подопечные Марка ван Боммеля были разгромлены "Барселоной" со счетом 0:5. Не исключено, что очный поединок соперников определит, какая из команд сохранит шансы на "еврокубковую весну". 

"Антверпен" — "Шахтер": где и когда смотреть матч ЛЧ

Поединок второго тура группового этапа Лиги чемпионов пройдет в среду, четвертого октября, на стадионе "Босэйлстадион" в Бельгии. Начало встречи запланировано на 19:45 по киевскому времени. Команды выведет на поле главный арбитр из Словении Раде Обренович. 

Шахтер Донецк
Донецкая команда в Бельгии. Фото: пресс-служба "Шахтера" 

В Украине поединок "Антверпен" — "Шахтер" покажет официальный транслятор матчей Лиги чемпионов медиасервис Megogo. Матч пройдет на телеканале "Футбол первый". 

Напомним, Мудрик обратился к болельщикам после своего первого гола за "Челси": что сказал. 

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