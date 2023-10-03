Костюк несподівано обіграла одну з найкращих тенісисток світу

Марта Костюк святкує перемогу. Фото: instagram.com/martakostyuk/

Українка Марта Костюк досягла вражаючого результату на Відкритому чемпіонаті Китаю з тенісу (China Open 2023). Вона зуміла перемогти сьому ракетку світу.

Марта Костюк у двох сетах обіграла Онс Жабер, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Рано вранці у вівторок, третього жовтня, Марта Костюк (№44 WTA) взяла участь у матчі 1/16 на China Open 2023. Суперницею українки стала Онс Жабер із Тунісу. Костюк зуміла зупинити переможну серію сильної суперниці.

Як Костюк обіграла Жабер

Поєдинок тривав 78 хвилин та завершився тріумфом української спортсменки. У першому сеті Марта Костюк програвала з рахунком 3:5, але знайшла сили вирвати перемогу у сильної суперниці.

Онс Жабер програла на China Open 2023. Фото: REUTERS

Марта Костюк (Україна) — Онс Жабер (Туніс) — 7:6, 6:1

Це була друга зустріч спортсменок з України та Тунісу. До цього Жабер обіграла Костюк у чвертьфіналі турніру в Аделаїді, який відбувся раніше цього року. Марта завдала першої за сім матчів поразки фіналістці Ролан Гаррос та Вімблдону.

У третьому раунді China Open 2023 Марта Костюк зіграє з росіянкою Людмилою Самсоновою. Матч пройде у середу, четвертого жовтня.

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