Костюк неожиданно обыграла одну из лучших теннисисток мира
Украинка Марта Костюк добилась впечатляющего результата на Открытом чемпионате Китая по теннису (China Open 2023). Она сумела победить седьмую ракетку мира.
Марта Костюк в двух сетах обыграла Онс Жабер, сообщает портал Новини.LIVE.
Рано утром во вторник, третьего октября, Марта Костюк (№44 WTA) приняла участие в матче 1/16 на China Open 2023. Соперницей украинки стала Онс Жабер из Туниса. Костюк сумела остановить победную серию сильной соперницы.
Как Костюк обыграла Жабер
Поединок продлился 78 минут и завершился триумфом украинской спортсменки. В первом сете Марта Костюк проигрывала со счетом 3:5, но нашла в себе силы вырвать победу у сильной соперницы.
Марта Костюк (Украина) — Онс Жабер (Тунис) — 7:6, 6:1
Это была вторая встреча спортсменок из Украины и Туниса. До этого Жабер обыграла Костюк в четвертьфинале турнира в Аделаиде, который состоялся ранее в этом году. Марта нанесла первое за семь матчей поражение финалистке Ролан Гаррос и Уимблдона.
В третьем раунде China Open 2023 Марта Костюк сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой. Матч пройдет в среду, четвертого октября.
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