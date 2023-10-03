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Костюк неожиданно обыграла одну из лучших теннисисток мира

3 октября 2023 13:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Костюк неожиданно обыграла одну из лучших теннисисток мира
Марта Костюк празднует победу. Фото: instagram.com/martakostyuk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинка Марта Костюк добилась впечатляющего результата на Открытом чемпионате Китая по теннису (China Open 2023). Она сумела победить седьмую ракетку мира. 

Марта Костюк в двух сетах обыграла Онс Жабер, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Рано утром во вторник, третьего октября, Марта Костюк (№44 WTA) приняла участие в матче 1/16 на China Open 2023. Соперницей украинки стала Онс Жабер из Туниса. Костюк сумела остановить победную серию сильной соперницы. 

Как Костюк обыграла Жабер 

Поединок продлился 78 минут и завершился триумфом украинской спортсменки. В первом сете Марта Костюк проигрывала со счетом 3:5, но нашла в себе силы вырвать победу у сильной соперницы. 

Онс Жабер
Онс Жабер проиграла на China Open 2023. Фото: REUTERS

Марта Костюк (Украина) — Онс Жабер (Тунис) — 7:6, 6:1 

Это была вторая встреча спортсменок из Украины и Туниса. До этого Жабер обыграла Костюк в четвертьфинале турнира в Аделаиде, который состоялся ранее в этом году. Марта нанесла первое за семь матчей поражение финалистке Ролан Гаррос и Уимблдона. 

В третьем раунде China Open 2023 Марта Костюк сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой. Матч пройдет в среду, четвертого октября. 

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