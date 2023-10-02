Украинская команда добилась "исторического" достижения в пляжном футболе

"Мрия-2006" после победы. Фото: УАФ

В Италии на женском Кубке чемпионов мира-2023 выиграла украинская команда "Мрия-2006". Подобное произошло впервые в этом виде спорта.

В финале украинки победили команду из Бразилии, сообщили в УАФ.

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Также соревновались мужчины, где Украину представили команды "Выбор" и "Артур Мюзик". Обе команды вышли в 1/8 финала, где встретились друг с другом. "Артур Мюзик" победили со счетом 6:4, а в четвертьфинале они уступили "Риге".

Украинки стали лучшими в мире

По ходу турнира "Мрия-2006" в групповом раунде обыграла нидерландскую BSZ Ladies и сальвадорскую Barra de Santiago. В полуфинале украинки одолели японскую Lazo Apego.

В финале "Мрия-2006" победила бразильскую команду "Сан-Педру" со счетом 5:3.

"Мрия-2006" (Украина) — "Сап-Педру" (Бразилия) — 5:3

Голы: Костюк, 6, Беднарская, 9, Клипаченко, 22, Дубицкая, 28, Дехтярь, 32 — Маяра, 4, Таи, 31, 35.

"Мрия-2006": Терех, Беднарская, Шпера, Воловенко, Дубицкая, Костюк, Дехтярь, Выпасняк, Клипаченко, Тихонова, Кирильчук.

Предупреждены: Воловенко , 27 — Чечилия, 21.

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